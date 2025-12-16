Roma, Mancini che bufera, i sospetti del web: è Materazzi-bis e sappiamo tutti perchè non è stato espulso

Il difensore giallorosso protagonista di un brutto episodio con Ramon nel finale della gara col Como, insorgono i tifosi sui social

L’etichetta di attaccabrighe falloso se la porta dietro da tempo: fa niente che Gianluca Mancini sia anche un giocatore della Nazionale, fuori da Roma viene visto come un bullo pericoloso e quanto è accaduto ieri in Roma-Como non fa che avallare i dubbi. Il difensore si è reso protagonista di un brutto episodio con Ramon nel finale ma è stato graziato dall’arbitro, alimentando sospetti e retropensieri in vista del prossimo turno di campionato.

Lo scontro Mancini-Ramon

In pieno recupero, con la Roma avanti 1-0, Mancini ha colpito a gioco fermo con una ruvida spallata Ramon, lontano dagli occhi dell’arbitro Feliciani. Il centrale spagnolo è caduto a terra ed ha accennato una reazione che ha irritato Mancini. L’arbitro, intervenuto per sedare il principio di rissa, ha estratto il cartellino giallo solo nei confronti del giocatore del Como. Mancini era già ammonito e, se visto da Feliciani, avrebbe rischiato il secondo giallo e la conseguente espulsione.

Cosa è successo nel recupero all’Olimpico

Dopo il fischio finale del match Fabregas ha chiesto spiegazioni all’avversario in maniera civile, ma concitata. Il tecnico del Como poi ha spento la polemica dicendo: “Con Mancini non è successo nulla, è stata una chiacchierata: gli ho detto la mia su quello che è successo con Ramon, ho visto tutto, ma con rispetto”.

Le parole di Mancini

Più duro il commento proprio di Mancini: “Un normale scontro di campo: lui mi ha preso per il collo, io a 20 anni rispettavo molto di più quelli più grandi, altrimenti avrei preso qualche schiaffo nel tunnel. Ho detto a Ramon di stare calmo e di non arrabbiarsi. Tutto passato comunque, ci siamo chiariti anche con Fabregas. Mi ha chiesto che mi sono detto con Ramon. Fa parte del gioco. A Fabregas gli ho detto, se lo facevi tu, lo faccio anche io”

Il web condanna Mancini

Fioccano reazioni velenose sui social, in tanti ricordano che nel prossimo turno c’è Juve-Roma: “Mancini è la mafia in campo, il nuovo Buffon. Falli a ripetizione rimanendo impunito,compreso quello sul gol, fallaccio, aggressioni continue ma è tuttapposto” e poi: “L’arbitro aveva una sola missione: SALVAGUARDARE MANCINI E HERMOSO PER LA JUVENTUS. E mi sembra che abbia rispettato gli ordini di scuderia” e anche: “Kalulu e Yildiz sono stati squalificati 2 giornate, previo rosso diretto, dopo revisione del sempre attento VAR, dotato anche di droni e immagini satellitari ad alta definizione. Ma per Mancini nessuno è intervenuto, omissione dell’arbitro e di Lissone”

C’è chi scrive: “Mancini graziato come sempre da un arbitro decisamente casalingo come la cucina della SoraLella. Come sempre nell’anno del Giubileo i lupacchiotti sono sempre aiutati” e poi: “Mancini é un calciatore pessimo esempio per tutto il calcio giovanile. Antisportivo, vile, rissoso. Inconcepibile vedere in campo tutte le volte questo suo atteggiamento”, oppure: “Mancini avrebbe meritato l’espulsione in più occasioni, soprattutto per la porcata a fine partita ma stranamente nessuno, nè gli incompetenti in campo e neanche quelli al var hanno fatto niente. Il motivo è chiaro, c’entra la prossima partita della Roma…”

Il web è scatenato: “Mancini è la solita vergogna antisportiva. Anche perché non è un ragazzo stupido, è proprio antisportivo. Incredibile che gli facciano fare certe cose senza ammonirlo. Oltretutto quando fa così gioca male” e poi: “Il suo idolo non poteva che essere Materazzi.” e ancora: “La reincarnazione di Materazzi ma senza Mondiale.” e infine: “Mancini è il Materazzi di oggi”