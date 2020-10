Roma, Mancini positivo al Coronavirus: è in isolamento

Nuovo problema per la Roma, che in ottica dell’importante sfida al Milan, perde un pezzo pregiato della rosa come Gianluca Mancini. Anche lui è infatti risultato positivo al Covid-19 e per questo dovrà stare fermo almeno 10 giorni.​ “Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!”

Il giocatore per fortuna sta bene, anche se dovrà guardare i suoi compagni da casa sua per almeno dieci giorni, prima del fatidico tampone negativo in uscita dopo la quarantena.

Gianluca Mancini è una pedina preziosa di Paulo Fonseca, che contro il Milan dovrà probabilmente rinunciare anche a Smalling, che non è al 100%.

OMNISPORT | 23-10-2020 12:16