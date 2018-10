Roma, Manolas non esclude l'addio

Da tempo, Manolas, è uno dei difensori più interessanti d'Europa. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, il difensore giallorosso ha parlato del suo futuro: "Pronto a restare per sempre? Be’, se arrivasse una squadra come il Real o il Barcellona, a parte Totti che rifiutò, non c'è nessuno che non ci penserebbe".

Manolas ha, comunque, spiegato quanto sia speciale giocare con la casacca giallorossa: "Poi bisognerebbe valutare le condizioni, perché non è facile per nessuno lasciare la Roma, ve l'assicuro", la chiosa del difensore greco, sotto contratto con la Roma fino al giugno del 2022.

SPORTAL.IT | 20-10-2018 10:10