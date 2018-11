Roma: Marcano e Karsdorp ai saluti

Ivan Marcano e Rick Karsdorp sono pronti a lasciare la Capitale.

La Roma non è soddisfatta delle prestazioni dei due giocatori, tant’è che Monchi è disposto a valutare qualsiasi offerta in arrivo. Il difensore ex Porto, sceso in campo solamente in quattro occasioni, è richiesto da diversi club di Liga; mentre il terzino olandese piace a Wolverhampton e Burnley.

I giallorossi proveranno a rinforzare il reparto già da gennaio: come difensore centrale l’obiettivo numero uno è Gianluca Mancini dell’Atalanta, mentre il sogno sulla fascia si chiama Ashley Young, esterno in scadenza di contratto con il Manchester United.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 18:30