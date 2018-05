Roma, Marcano si presenta

Ivan Marcano è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. I giallorossi hanno annunciato in una nota l'ingaggio del 30enne difensore spagnolo, in scadenza di contratto col Porto: per Marcano contratto triennale con "rinnovo automatico, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per un'ulteriore stagione".

"Sono molto felice di essere qui perche' la Roma e' un grande societa' che sta lavorando molto bene, seguendo un progetto sportivo ben definito. Credo inoltre che la filosofia di gioco della squadra si sposi bene con le mie caratteristiche", le sue prime parole da giallorosso.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 18:25