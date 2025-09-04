Roma, Massara cerca la soluzione al caso Pellegrini. Gasperini pronto a lanciare Lorenzo Paratici

Due Lorenzo e due storie da raccontare. Quella di Pellegrini è fatta di un presente difficile con segnali di disgelo da allenatore e dirigente. Quella di Paratici è di un talento in ascesa al quale può essere concessa una grande opportunità.

Tra i tanti casi non risolti dal calciomercato, c’è anche quello di Lorenzo Pellegrini alla Roma. L’ex capitano è fuori dal progetto: ha un contratto in scadenza nel 2026 che non verrà rinnovato. Tuttavia, i giallorossi ora che ce l’hanno proveranno a coinvolgerlo. Da qui il colloquio con Massara e la possibilità di essere anche impiegato da Gasperini. A proposito dell’ex atalantino, l’ultima scommessa da lanciare si chiama Lorenzo Paratici. Occhio al cognome…

Un’estate da separato in casa

Il primo indizio ufficiale è arrivato il 5 agosto. La fascia tolta al braccio di Lorenzo Pellegrini e assegnata a Stephan El Shaarawy è stato un chiaro segnale del vento cambiato nei confronti del centrocampista. Messo alla porta dal club giallorosso, il giocatore non ha però trovato una sistemazione adeguata nel corso del calciomercato e così è rimasto nella capitale. Si è parlato anche di una recente ricca proposta dal Trabzonspor, respinta però dal 29enne.

Il futuro chissà ma il presente è Roma

Stamattina, però, la Roma ha giocato in amichevole contro il Roma City. Tra i calciatori schierati da Gian Piero Gasperini c’è stato anche Pellegrini, autore peraltro di un assist per Soulé in uno degli 8 gol segnati dalla formazione giallorossa. Il 29enne capitolino ha anche festeggiato sui social il ritorno in campo con l’eloquente frase: “Sentirsi bene”.

Al termine della sfida, l’ex capitano è stato anche a colloquio con Massara. La strategia sembra quella di farlo giocare fino al termine del contratto. Farà parte del gruppo, insomma. Starà al mister, poi, decidere se impiegarlo oppure no e in che ruolo. Tra diesse e allenatore c’è stata qualche scaramuccia in estate, ma da questo punto di vista sembra esserci sinergia totale.

Da un Paratici all’altro: l’ascesa di Lorenzo

Nella partita poc’anzi descritta, però, la storia da raccontare è un’altra. Anche in questo caso si parla di un Lorenzo ma è un giovane in rampa di lancio capace di mettere a segno tre reti in partitella. Il cognome è pesante: Paratici. Si tratta proprio del figlio dell’ex dirigente della Juventus: nato a Torino il 21 ottobre 2008, è una punta centrale anche se all’occorrenza in grado di destreggiarsi sulle fasce sia destra che sinistra. Da piccolo era un fan di Dybala, conosciuto proprio negli ambienti bianconeri.

Oggi ha avuto la possibilità di giocare accanto alla Joya e chissà che questa non possa diventare una piacevole abitudine. Il ragazzo ha qualità, ne è convinto pure Gian Piero Gasperini che potrebbe concedergli altre opportunità, magari anche in contesti più rilevanti. Per la gioia di papà Fabio, in attesa di rientrare in pista dopo il periodo di squalifica.