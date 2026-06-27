Roma, Meloni al Settecolli tra selfie e strette di mano

Un esordio in grande stile quello della 62/a edizione del trofeo Settecolli, tra il record europeo di Sara Curtis nei 50 dorso e la presenza della premier Giorgia Meloni a godersi lo spettacolo sugli spalti delle piscine del Foro Italico. Vicino a Paolo Barelli, presidente Fin e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, il presidente del consiglio si è concessa una pausa sportiva assistendo allo show di Curtis, capace dopo il primato italiano stabilito nelle batterie, di ritoccare anche il record europeo fermando il cronometro sul tempo di 27″07. Curtis è stata premiata dalla stessa premier Meloni che si è congratulata con l’azzurra prima di metterle al collo la medaglia. Prima di andarsene Meloni, sempre accompagnata da Paolo Barelli, ha ricevuto l’affetto del pubblico con selfie e strette di mano agli spettatori che la aspettavano fuori dall’impianto. Fonte: us Palazzo Chigi (NPK)