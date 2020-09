Roma, mercato e ironia: Dzeko nel mirino dei social

E’ stata ancora una volta un’estate strana quella di Edin Dzeko. Il giocatore bosniaco ha trovato in Roma la sua seconda casa, anche se rimane un’abitazione piuttosto precaria. Per la seconda volta, infatti, l’attaccante è stato a un passo da lasciare squadra e città per andare alla ricerca di una nuova avventura nel calcio italiano.

L’anno scorso fu l’Inter di Antonio Conte a cercarlo fino all’ultimo giorno di calciomercato, quest’anno sembrava tutto fatto per la Juventus: in entrambi i casi la situazione si è risolta con un nulla di fatto e l’attaccante è rimasto in giallorosso. La sfida dell’Olimpico ha avuto proprio lui come uno dei protagonisti, con i tifosi che lo hanno fatto diventare l’osservato speciale.

L’ironia dei social

La prestazione di Dzeko è stata ancora una volta di ottimo livello, l’attaccante bosniaco si è messo al servizio della squadra riuscendo a mettere in campo il suo talento ma nella sua gara pesando anche alcuni errori sottoporta che hanno permesso alla Juventus di rimanere agganciata alla partita nei momenti più negativi: “Dzeko è questo giocatore qui – scrive Benedetto che lo difende – Non segna alla prima, manco alla seconda occasione. Ma quando sei in difficoltà, quando vuoi un piano B, quando vuoi uno che si meni con Bonucci e Chiellini e domini nella trequarti, è lui quello che cerchi. Quindi ok, ha sbagliato, ma non ricominciate!”.

Sono in tanti i tifosi giallorossi che accusano l’attaccante di non essere pronto alla sfida da un punto di vista mentale e per questo motivo sono arrivate le occasioni mancate. E sui social non manca l’ironia: “La Roma perderà anche questa partita a tavolini perché hanno erroneamente inserito Dzeko nella loro lista e non in quella della Juventus”.

Il futuro giallorosso

Su Dzeko, la tifoseria giallorosso si divide con Greg che chiede un nuovo acquisto al suo fianco: “Dzeko è uno straordinario campione e ce lo teniamo volentieri, ma ci sarà un motivo se la Juve lo voleva per affiancarlo a un altro attaccante più prolifico di lui?”. Mentre Apache difende a spada tratta il bosniaco: “Dzeko gioca da leader vero, lotta e sbuffa con Chiellini, fa sponda con le mezze punte, dispensa assist di classe e da una mano in difesa”.

SPORTEVAI | 28-09-2020 08:14