Roma, l’appello di Gasperini sul mercato resta inascoltato: chissà che quel rifiuto alla Juventus non diventi un rimorso

La società giallorossa non accontenta il tecnico sul mercato: sfumano le trattative per Gimenez e soprattutto quella per l’esterno d’attacco George. Ora il futuro dipende dalla magia del Gasp

Tutto sulle spalle di Gasperini: gli appelli ripetuti alla società non sono bastati a scuotere il club e a piazzare qualche colpo last minute. E ora il futuro della Roma è nelle mani del tecnico che dopo i sei punti conquistati nelle prime due giornate dovrà continua a tenere alto il livello di prestazioni e soprattutto di entusiasmo nella Capitale. E quel rifiuto alla Juventus per abbracciare il progetto dei Friedkin si potrebbe trasformare in un rimorso.

Gasperini inascoltato: il mercato è incompiuto

La Roma chiude il suo mercato senza squilli. Il club giallorosso si affacciava a questa nuova stagione sulle ali dell’entusiasmo, forte dell’arrivo di Gasperini che ha avuto subito un impatto decisivo nelle due partite di campionato. Ma nonostante un progetto che sembrava delineato, il mercato ha preso una direzione diversa. Negli ultimi giorni il tecnico ha esortato in più di un’occasione la società a mettere a segno i colpi per completare la squadra, appelli spesso pubblici per provare anche a mettere un po’ spalle al muro il club. Ma gli ultimi giorni sono rimasti di calma piatta con le trattativa per un centrocampista e per un esterno d’attacco che non sono mai decollate.

Le trattative mancate

Tanti i nomi che sono circolati in ambito Roma nelle ultime settimane e ancora di più negli ultimi giorni. La più importante è stata quella relativa a Sancho che però non ha creduto nel progetto giallorosso scatenando anche le ire del tecnico. Sfumato anche l’affare che avrebbe dovuto portare allo scambio tra Dovbyk e Gimenez, e poi ancora le trattative per Matteo Pessina e per Tyrique George. E forse proprio quest’ultima è quella che fa più male visto che proprio Gasperini aveva invocato a gran voce l’arrivo di un esterno d’attacco con quelle caratteristiche.

Il gran rifiuto alla Juventus

Un giorno o due dopo la fine del campionato, è il momento in cui tutte le panchine della serie A o quasi cercano un nuovo padrone. Tra queste c’è la Juve che sembra sicura del ritorno di Antonio Conte, il tecnico pugliese però con un colpo di coda imprevisto e imprevedibile decide di rimanere a Napoli e provare a dare ancora l’assalto alla Champions. In casa bianconera si cerca una possibile soluzione, il nuovo dirigente Damien Comolli si lancia all’inseguimento quasi disperato di Gasperini. L’allenatore, pronto a lasciare l’Atalanta, è già in parola con la Roma. Ma la Vecchia Signora si ascolta sempre, la telefonata con Comolli non porta gli effetti sperati: Gasp rifiuta il bianconero e abbraccia il progetto giallorosso.

A distanza di qualche mese però sembra che non tutte le promesse che il club ha fatto al tecnico siano state rispettate. Il mercato della Roma è stato dettato più dalle esigenze di bilancio che da quelle di Gian Piero. I tifosi della Roma sono tutti dalla parte del tecnico, le prime due vittorie hanno creato entusiasmo ma anche aspettative. E ora, volente o nolente, sta proprio a Gasperini riuscire a fare di necessità virtù. Sui social sono tanti gli attacchi alla società e le difese dell’allenatore ma Roma è piazza umorale e se qualcosa dovesse succedersi, chissà se quel gran rifiuto tornerà a tormentare il Gasp.