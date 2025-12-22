Roma, lo sfogo di Gasperini funziona: scambio di “delusi” col Napoli, Zirzkee nel mirino e la Spagna tenta Wesley

Il mercato impazza già nella capitale tra possibili scambi, la necessità impellente di una punta e le sirene iberiche sul talento lanciato da Gasp. Ci attendono giorni parecchio caldi.

Non è facile avere a che fare con un allenatore come Gian Piero Gasperini. Diretto, spesso polemico, tanto esigente. Il mister della Roma non è uno che le manda a dire ma che anzi se ha qualcosa in mente non si fa alcuno scrupolo a rimarcarlo anche pubblicamente. La questione Ferguson è un caso lampante, con lo scozzese di fatto bocciato nel post Juve e dunque sul mercato. A tal proposito spunta un possibile “scambio” con il Napoli, mentre Zirkzee si avvicina sempre di più e mentre la Spagna adocchia il brillante Wesley.

Asse Roma–Napoli: ipotesi scambio in attacco

Roma e Napoli condividono un problema simile in attacco e stanno valutando un possibile scambio a gennaio. Secondo Sky Sport, Lorenzo Lucca potrebbe passare alla Roma, mentre Evan Ferguson farebbe il percorso inverso verso Napoli tramite un prestito che coinvolgerebbe il Brighton. Tutto dipenderà dalle condizioni di Lukaku: se starà bene, Lucca avrà poco spazio a Napoli, mentre a Roma Gasperini cerca una prima punta fisica dopo aver spiegato in mondo visione la sua poca stima nei confronti del giovane attaccante irlandese.

Il primo nome della lista è Zirkzee

Ma Lucca – seguito anche dal Milan prima di avventarsi su Füllkrug – non è in realtà il primo obiettivo per l’attacco della Roma. Davanti all’ex bomber dell’Udinese, c’è Joshua Zirkzee. Vecchia conoscenza del calcio italiano per la brillante esperienza di Bologna, l’olandese valuta il ritorno nel Belpaese a causa del poco spazio trovato al Manchester United. In questo caso il problema principale è il timing: i giallorossi lo vorrebbero subito, fin dai primi giorni di gennaio mentre i Red Devils hanno esigenze diverse avendo diversi giocatori fuori per la Coppa d’Africa. Ma che l’affare sia possibile non ci sono dubbi.

Le big di Spagna in pressing su Wesley

Mercato, mercato, mercato. Non solo in entrata ma anche in uscita. Uno dei gioielli più luccicanti di questa prima parte di stagione è stato senza dubbio Wesley, positivo anche contro la Juventus nonostante la sconfitta. Il laterale brasiliano ha attirato l’interesse delle grandi di Spagna, pronte a lottare per accaparrarselo nella prossima estate. Per i capitolini il giocatore non sarebbe incedibile e in fondo chi lo è di questi tempi? La valutazione però sarebbe di 40 milioni di euro. Ricordiamo che l’ex Flamengo è stato acquistato da Frederic Massara la scorsa estate per 25 milioni di euro più 5 di bonus.