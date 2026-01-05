Roma, Raspadori e Zirkzee mettono nei guai Massara: rapporti tesi con Gasperini, il retroscena su Fullkrug

Le scelte di mercato dell’ex dirigente del Milan non convincono e crescono i malumori di Gasperini: i casi di Raspadori e Zirkzee spingono il club a un summit di mercato

E’ il momento di fare delle scelte e di portarle a termine. Le voci di mercato che circondano la Roma sono state numerose sin dalla finestra estiva ma di giocatori a disposizione di Gasperini ne sono arrivati pochissimi e forse neanche adatti all’ex tecnico dell’Atalanta. Una situazione che ora rischia di creare un po’ di scompiglio nel club giallorosso con la posizione del ds Massara in bilico.

Il vertice di mercato a Trigoria

Una giornata particolarmente importante quella vissuta in casa Roma. Dopo un avvio super di stagione, i giallorossi stanno facendo i conti con i problemi di una rosa troppo corta per riuscire a dare battaglia alle prime della classe. La proprietà dei Friedkin ha deciso di affrontare il tema mercato con un summit che si sarebbe tenuto nelle ultime ore al centro sportivo di Trigoria e che ha visto la presenza anche del direttore sportivo Frederic Massara e di Claudio Ranieri. L’obiettivo è quello di provare a dare una svolta al mercato a cominciare dall’attacco con la necessità di un giocatore che possa essere inserito il prima possibile nello scacchiere di Gasperini.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Massara traballa, i rapporti tesi con Gasperini

Non è mai sbocciata l’intesa tra Massara e Gian Piero Gasperini, è questo quello che trapela dagli ambienti vicino al mondo Roma. Già la scorsa estate, il tecnico aveva lanciato segnali piuttosto evidenti chiedendo alla società un intervento sul mercato. Segnali a cui Massara ha provato a rispondere con degli interventi arrivati nella seconda parte della sessione estiva ma le mosse effettuate fino a questo momento non hanno convinto. A Roma sono convinti che i rapporti tra il ds e l’allenatore siano ai minimi termini e c’è chi è pronto a scommettere anche che il ruolo del dirigenza ex Milan possa essere a rischio se non avverrà una svolta nei prossimi giorni. Uno degli ultimi episodi che avrebbero denunciato la distanza tra Gasperini e Massara riguarderebbe Niclas Fullkrug, l’attaccante tedesco ora al Milan, sarebbe stato a un passo dall’arrivare nella Capitale. Il ds aveva già pronti tutti gli accordi quando Gasperini ha fatto saltare l’affare.

I casi Raspadori e Zirkzee

La ricerca di un attaccante in casa Roma non è di certo cominciata negli ultimi giorni. Già in estate la trattativa con il Milan per uno scambio tra Gimenez e Dovbyk aveva lasciato intendere che nel reparto avanzato Gasperini avrebbe voluto qualcuno di diverso. E le cose nel corso della stagione hanno preso quella direzione e complici gli infortuni di Dybala, la Roma si è spesso trovata con un attacco decisamente spuntato. Da tempo la formazione capitolina è all’inseguimento di un giocatore di talento da inserire ma per un motivo o per l’altro l’assalto finale non riesce. Jack Raspadori sembrava a un passo solo un paio di giorni fa, accordo totale tra i giallorossi e l’Atletico Madrid quando l’attaccante ex Napoli ha fermato tutto e il suo post sui social (nel quale giura amore ai colchoneros) ha fatto anche arrabbiare i tifosi della Roma.

Situazione diversa ma con esito simile quella che riguarda l’altro grande obiettivo: l’ex Bologna Joshua Zirkzee sembrava pronto a fare le valigie e a dire addio al Manchester United dopo un’avventura tutt’altro che fortunata. Ma per la Roma proprio nella giornata di oggi è arrivata la notizia che mette un freno alla trattativa. L’esonero del tecnico Amorim da parte dei Red Devils infatti congela anche il mercato della squadra di Manchester in attesa delle volontà del nuovo tecnico.