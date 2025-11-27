Roma-Midtyjlland dove vederla oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Europa League 2025/2026

La Roma domina in campionato, ma deve dimostrare altrettanta convinzione anche in Europa League. Stasera, all’Olimpico, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini proverà a ritrovarsi anche nella competizione europea, contro il Midtyjlland nella quinta giornata della fase campionato. La formazione e le soluzioni studiate dal tecnico potrebbero aggiustare i conti e riscattare la Roma con gli inserimenti giusti, guadagnando punti e classifica. Appuntamento questa sera, giovedì 27 novembre, alle ore 18:45 con una partita già decisiva per il cammino europeo dei giallorossi.
La Roma di Gasperini deve trovare la quadra sul fronte della competizione europea, che è giunta ormai alla sua quinta giornata della fase campionato e contro un avversario capace ai fini degli obiettivi sul piano della competizione europea. I danesi del Midtjylland sono infatti la rivelazione, fino a questo momento, dell’Europa League e guidano la classifica.
Gasperini potrebbe perciò puntare sulla formazione migliore possibile concedendo spazio a Ferguson e confermandolo in reparto galvanizzato dal suo primo gol in campionato, segnato contro la Cremonese. Potrebbe essere lui, dunque, il terminale d’attacco del 3-4-2-1 pensato dal tecnico giallorosso.
Per quanti intendono seguire in diretta tv la sfida dell’Olimpico, tra Roma e Rangers, la partita valida per la quarta giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).
Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Roma e Midtjylland in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.
Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento. Non è prevista diretta in chiaro e gratuita.
Passiamo al capitolo probabili formazioni. Gasperini prova a risolvere i problemi con una formazione che vede ancora affidato il problema gol a Ferguson nella speranza si smuovere la Roma dalla zona di classifica occupata:
- ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, Cristante, El Ayanoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.
- MIDTJYLLAND (3-4-2-1): Olafsson; Lee, Sorensen, Diao; Osorio, Billing, Castillo, Bak; Gogorza, Cho; Franculino. All. Tullberg.
Per quel che verte, infine, su arbitro e riferimento Var, Avar le designazioni hanno visto affidare la direzione di gara al montenegrino Nikola Dabanovic l‘arbitro designato dall’Uefa a dirigere Roma-Midtjylland, gara della quinta giornata di Europa League in programma domani alle 18.45 allo stadio Olimpico. Assistenti Vladan Todorović e Srđan Jovanović, quarto ufficiale Milos Boskovic; al var il portoghese Tiago Martins, avar il tedesco Soren Storks