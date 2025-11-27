Roma-Midtyjlland dove vederla oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Europa League 2025/2026

Le informazioni utili sulla quinta giornata di Europa League: tutto su formazioni, arbitro e diretta tv e streaming sui giallorossi in questa 4° giornata

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La Roma domina in campionato, ma deve dimostrare altrettanta convinzione anche in Europa League. Stasera, all’Olimpico, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini proverà a ritrovarsi anche nella competizione europea, contro il Midtyjlland nella quinta giornata della fase campionato. La formazione e le soluzioni studiate dal tecnico potrebbero aggiustare i conti e riscattare la Roma con gli inserimenti giusti, guadagnando punti e classifica. Appuntamento questa sera, giovedì 27 novembre, alle ore 18:45 con una partita già decisiva per il cammino europeo dei giallorossi.

La situazione di Roma e Midtjylland

La Roma di Gasperini deve trovare la quadra sul fronte della competizione europea, che è giunta ormai alla sua quinta giornata della fase campionato e contro un avversario capace ai fini degli obiettivi sul piano della competizione europea. I danesi del Midtjylland sono infatti la rivelazione, fino a questo momento, dell’Europa League e guidano la classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gasperini potrebbe perciò puntare sulla formazione migliore possibile concedendo spazio a Ferguson e confermandolo in reparto galvanizzato dal suo primo gol in campionato, segnato contro la Cremonese. Potrebbe essere lui, dunque, il terminale d’attacco del 3-4-2-1 pensato dal tecnico giallorosso.

Ricapitolando, dunque, di seguito troverete le informazioni per il match in calendario questa sera:

Partita: Roma- Midtjylland

Stadio: Stadio Olimpico

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

Streaming: SkyGO, NOW

Data: 27 novembre 2025

Orario: 18:45

Competizione: Europa League

Dove vedere Roma-Midtjylland in diretta tv

Per quanti intendono seguire in diretta tv la sfida dell’Olimpico, tra Roma e Rangers, la partita valida per la quarta giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Roma-Midtjylland in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Roma e Midtjylland in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.

Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento. Non è prevista diretta in chiaro e gratuita.

DOVE VEDERE IN DIRETTA TV E STREAMING LA ROMA

Probabili formazioni

Passiamo al capitolo probabili formazioni. Gasperini prova a risolvere i problemi con una formazione che vede ancora affidato il problema gol a Ferguson nella speranza si smuovere la Roma dalla zona di classifica occupata:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, Cristante, El Ayanoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

(3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, Cristante, El Ayanoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini. MIDTJYLLAND (3-4-2-1): Olafsson; Lee, Sorensen, Diao; Osorio, Billing, Castillo, Bak; Gogorza, Cho; Franculino. All. Tullberg.

L’arbitro, VAR e AVAR

Per quel che verte, infine, su arbitro e riferimento Var, Avar le designazioni hanno visto affidare la direzione di gara al montenegrino Nikola Dabanovic l‘arbitro designato dall’Uefa a dirigere Roma-Midtjylland, gara della quinta giornata di Europa League in programma domani alle 18.45 allo stadio Olimpico. Assistenti Vladan Todorović e Srđan Jovanović, quarto ufficiale Milos Boskovic; al var il portoghese Tiago Martins, avar il tedesco Soren Storks