Roma-Midtyjlland dove vederla oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Europa League 2025/2026

Le informazioni utili sulla quinta giornata di Europa League: tutto su formazioni, arbitro e diretta tv e streaming sui giallorossi in questa 4° giornata

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La Roma domina in campionato, ma deve dimostrare altrettanta convinzione anche in Europa League. Stasera, all’Olimpico, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini proverà a ritrovarsi anche nella competizione europea, contro il Midtyjlland nella quinta giornata della fase campionato. La formazione e le soluzioni studiate dal tecnico potrebbero aggiustare i conti e riscattare la Roma con gli inserimenti giusti, guadagnando punti e classifica. Appuntamento questa sera, giovedì 27 novembre, alle ore 18:45 con una partita già decisiva per il cammino europeo dei giallorossi.

La situazione di Roma e Midtjylland

La Roma di Gasperini deve trovare la quadra sul fronte della competizione europea, che è giunta ormai alla sua quinta giornata della fase campionato e contro un avversario capace ai fini degli obiettivi sul piano della competizione europea. I danesi del Midtjylland sono infatti la rivelazione, fino a questo momento, dell’Europa League e guidano la classifica.

Gasperini potrebbe perciò puntare sulla formazione migliore possibile concedendo spazio a Ferguson e confermandolo in reparto galvanizzato dal suo primo gol in campionato, segnato contro la Cremonese. Potrebbe essere lui, dunque, il terminale d’attacco del 3-4-2-1 pensato dal tecnico giallorosso.

Ricapitolando, dunque, di seguito troverete le informazioni per il match in calendario questa sera:

  • Partita: Roma-Midtjylland
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K
  • Streaming: SkyGO, NOW
  • Data: 27 novembre 2025
  • Orario: 18:45
  • Competizione: Europa League

Dove vedere Roma-Midtjylland in diretta tv

Per quanti intendono seguire in diretta tv la sfida dell’Olimpico, tra Roma e Rangers, la partita valida per la quarta giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Roma-Midtjylland in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Roma e Midtjylland in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.

Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento. Non è prevista diretta in chiaro e gratuita.

Probabili formazioni

Passiamo al capitolo probabili formazioni. Gasperini prova a risolvere i problemi con una formazione che vede ancora affidato il problema gol a Ferguson nella speranza si smuovere la Roma dalla zona di classifica occupata:

  • ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, Cristante, El Ayanoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.
  • MIDTJYLLAND (3-4-2-1): Olafsson; Lee, Sorensen, Diao; Osorio, Billing, Castillo, Bak; Gogorza, Cho; Franculino. All. Tullberg.

L’arbitro, VAR e AVAR

Per quel che verte, infine, su arbitro e riferimento Var, Avar le designazioni hanno visto affidare la direzione di gara al montenegrino Nikola Dabanovic l‘arbitro designato dall’Uefa a dirigere Roma-Midtjylland, gara della quinta giornata di Europa League in programma domani alle 18.45 allo stadio Olimpico. Assistenti Vladan Todorović e Srđan Jovanović, quarto ufficiale Milos Boskovic; al var il portoghese Tiago Martins, avar il tedesco Soren Storks

