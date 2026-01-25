Roma-Milan, le formazioni ufficiali: la decisione di Allegri su Saelemaekers e Leao, Gasperini punta su Malen e Dybala

Secondo big match per la serie A in una domenica ricca di appuntamento importanti: il Milan di Allegri va a render visita alla Roma di Gasperini, le ultime novità sugli undici titolari

Sfida di altissima classifica e chissà occasione per i primi verdetti. Il Milan vuole continuare il suo inseguimento all’Inter e vuole continuare a fare bene, dall’altra parte però trova una Roma in salute che con l’innesto di Malen in attacco sembra aver dato a Gasperini una nuova arma per il resto della stagione.

Gasperini punta su Malen e Dybala

Nessuna scelta a sorpresa in casa Roma, l’ultimo ballottaggio della vigilia era quello tra Soulé e Pellegrini con l’argentino che però è sempre stato in vantaggio per una maglia da titolare. In attacco torna Malen dopo l’ottimo esordio, per lui c’è stato anche un po’ di riposo visto che è fuori dalla lista Uefa e quindi è pronto a prendersi l’attacco giallorosso in coppia con Paulo Dybala. La difesa sarà formata da Mancini, Ndicka e Ghilardi che prende il posto dell’infortunato Hermoso. A destra ci sarà Celik mentre a sinistra Wesley. In mezzo al campo Cristante e Konè.

Le scelte di Allegri

Una sola defezione per Massimiliano Allegri che dovrà rinunciare ancora una volta a Santiago Gimenez, ancora alle prese con il recupero dopo l’operazione alla caviglia sinistra. Il tecnico del Milan ha ricevuto buone notizie in mattinata con il ritorno in gruppo di Alexis Saelemaekers, il calciatore belga ha fatto di tutto per essere presente nella sfida contro la sua ex squadra, una decisione rimasta in bilico fino alla fine ma Allegri punterà su di lui. In mediana ci sarà Ricci con Fofana e Loftus-Cheek che partono dalla panchina, e torna Modric. In difesa Pavlovic resta fuori, spazio a Gabbia, Tomori e De Winter. La coppia d’attacco sarà formata da Nkunku e Leao, con Pulisic che resta a riposo.

Roma-Milan: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali della sfida tra Roma e Milan che andrà in scena alle 20.45 allo stadio Olimpico:

Roma (3-4-1-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. All. Gasperini

Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri