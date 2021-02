Roma-Milan, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Roma-Milan:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Scelte obbligate per Fonseca nel reparto difensivo: Kumbulla recuperato ma solo per la panchina, spazio per Mancini e Fazio ai lati dell’adattato Cristante. Karsdorp e Spinazzola gli esterni, Villar e Veretout i ‘cervelli’ della squadra. Trequarti di qualità con Pellegrini e Mkhitaryan dietro a Borja Mayoral. Pau Lopez tra i pali.

Pioli esclude dall’undici titolare capitan Romagnoli: al suo posto accanto a Kjaer c’è Tomori, con Calabria ed Hernandez ad agire da terzini. Tonali coadiuva Kessié in mediana, Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic a sostegno di Ibrahimovic. Altra esclusione per Leão.

OMNISPORT | 28-02-2021 20:13