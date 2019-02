Roma-Milan, le probabili formazioni

Domenica sera, all'Olimpico, va in scena l'attesa sfida Roma-Milan, gara fondamentale per la volata Champions league. Ultima chiamata per Di Francesco, dopo il pesantissimo k.o. con la Fiorentina in Coppa Italia. All'andata, successo dei rossoneri per 2-1. Lo scorso anno, all'Olimpico, 0-2 per il Diavolo (Cutrone e Calabria).

Ben 167 i precedenti in Serie A con 74 vittorie rossonere e 44 giallorosse (49 i pareggi). Il tecnico Di Francesco recupera De Rossi e si affida, in attacco, a Dzeko. L'allenatore del Milan Gattuso conferma Paquetà e, ovviamente, punta sul neo bomber Piatek.

ROMA-MILAN (domenica, ore 20.30)

ROMA (4-2-3-1) – Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

MILAN (4-3-3) – Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso

SPORTAL.IT | 01-02-2019 08:15