Roma-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Roma e Milan aprono la 22a giornata di Serie A 2025-26 in un big match dall’aria d’Europa. Si gioca domenica 25 gennaio 2026 alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. In classifica i giallorossi sono 4° con 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi, 7 sconfitte; 26 gol fatti, 12 subiti), i rossoneri 2° a quota 46 (13 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta; 34 gol segnati, 16 incassati). Numeri che raccontano la solidità della Roma dietro e la continuità del Milan, per una sfida che pesa molto nella corsa Champions.


Probabili formazioni di Roma-Milan

A ridosso del fischio d’inizio, la Roma dovrebbe confermarsi con il 3-4-2-1: out alcuni profili chiave, ma la struttura resterebbe intatta, con Svilar tra i pali e la cerniera ManciniNdickaGhilardi a protezione. Sulle corsie, soluzione in continuità con Çelik a destra e França Lima a sinistra, mentre in mezzo Cristante e Koné garantirebbero fisicità ed equilibrio. Davanti, fari su Soulé e Dybala alle spalle di Malen, con possibili rotazioni a gara in corso. Il Milan si presenterebbe col 3-5-2: blocco difensivo compatto guidato da Gabbia con Tomori e Pavlovic, esterni di corsa (Athekame e Bartesaghi) e un centrocampo tecnico dove Modric potrebbe dettare i tempi tra Fofana e Rabiot. In attacco, si va verso la coppia PulisicLeão. Tra indisponibili e rientri, non si escludono sorprese dell’ultima ora.

  • Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Koné, França Lima; Soulé, Dybala; Malen.

  • Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão.

Gli indisponibili di Roma-Milan

La Roma arriva con qualche defezione che potrebbe pesare nelle rotazioni offensive e nella costruzione dal basso. Nel Milan restano ai box un esterno e una punta di ruolo, fattore che potrebbe indirizzare le scelte tra corsie e tandem d’attacco. Al momento non risultano squalificati, ma le condizioni di alcuni rientranti verranno valutate fino a poche ore dal calcio d’inizio.

  • Roma – Infortunati: El Shaarawy (stiramento al tendine d’Achille), Hermoso (infortunio all’anca), Dovbyk (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
  • Milan – Infortunati: Saelemaekers (infortunio all’inguine), Giménez (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

La Roma arriva da un filotto importante, con quattro successi nelle ultime cinque e solidità difensiva ritrovata. Il Milan ha continuità di risultati e una lunga serie positiva, alternando vittorie esterne pesanti a pareggi di gestione. Il trend recente racconta una sfida equilibrata, dove i dettagli potrebbero pesare più degli strappi.

Roma ok ko ok ok ok
Milan ok x x ok ok

Nelle ultime 5 di campionato la Roma ha totalizzato 12 punti, il Milan 11. Dettaglio:

  • Roma: Roma-Genoa 3-1; Atalanta-Roma 1-0; Lecce-Roma 0-2; Roma-Sassuolo 2-0; Torino-Roma 0-2.
  • Milan: Cagliari-Milan 0-1; Milan-Genoa 1-1; Fiorentina-Milan 1-1; Como-Milan 1-3; Milan-Lecce 1-0.

L’arbitro di Roma-Milan

Arbitra Colombo di Como. In questa Serie A ha diretto 7 gare: 1 rigore concesso, 32 ammonizioni e nessuna espulsione. A completare la squadra arbitrale: VAR e AVAR di esperienza per un match ad alta intensità tecnica e agonistica.

  • Arbitro: COLOMBO
  • Assistenti: PERROTTI – ROSSI M.
  • IV: ZUFFERLI
  • VAR: DI BELLO
  • AVAR: ABISSO

Informazioni interessanti

Tradizione pesante e forma scintillante si incrociano all’Olimpico. Il Milan è storicamente avversario scomodo per la Roma, contro cui ha raccolto più vittorie che con chiunque altro, e ha una lunga striscia d’imbattibilità in campionato. I giallorossi però arrivano in grande fiducia: serie aperta di clean sheet e margini di crescita nei numeri offensivi. Occhio alle stelle: Dybala è spesso decisivo contro i rossoneri, mentre Leão ama ispirare contro la Roma. Curiosità tattiche: i rossoneri sono tra i meno “cambiatori” del torneo, la Roma tra le più attive dalle panchine; entrambe hanno incrementato sensibilmente il bottino rispetto alla passata stagione. Ricordi recenti all’Olimpico e dettagli sui calci piazzati, dove i giallorossi possono far male, completano un quadro che promette equilibrio, episodi e qualità nelle due trequarti.

  • Il Milan ha battuto la Roma 81 volte in 181 sfide di Serie A; 54 i pareggi, 46 i successi giallorossi. Contro i capitolini i rossoneri hanno segnato 262 gol.
  • La Roma ha perso 9 delle ultime 16 gare di Serie A contro il Milan (2V, 5N), compreso l’andata: trend recente favorevole ai rossoneri.
  • All’Olimpico il Milan ha perso l’ultimo incrocio (3-1): eviterebbe due ko esterni consecutivi a Roma (tra giallorossi e Lazio) per la prima volta dal 2012.
  • I rossoneri non perdono da 20 gare in Serie A: una delle strisce aperte più lunghe nei top campionati europei.
  • La Roma ha vinto le ultime tre di campionato senza subire gol: cerca il poker di clean sheet in Serie A per la prima volta dal 2013.
  • Milan squadra con meno sostituzioni finora (78), la Roma è a 99: filosofia di gestione opposta tra panchine.
  • Saldo punti rispetto alla scorsa stagione: Roma +15, Milan +12 dopo 21 giornate: crescita evidente per entrambe.
  • Dybala ha partecipato a 13 gol in Serie A contro il Milan; a segno nell’ultima trasferta, cerca il ritorno al gol all’Olimpico.
  • Debutto con gol per Malen: potrebbe iscriversi al club di chi ha segnato nelle prime due in giallorosso in Serie A, impresa riuscita solo a due giocatori nell’era dei tre punti.
  • Leão ha preso parte a 8 gol contro la Roma (2 reti, 6 assist): è la squadra contro cui ha servito più passaggi vincenti.

Le statistiche stagionali di Roma e Milan

Dati a confronto: possesso più alto per la Roma (57,8%) contro il 51,7% del Milan, che però ha prodotto più gol (34 a 26) e una precisione al tiro simile (Roma 48,1% vs Milan 45,9%). Entrambe solide dietro (12 gol subiti Roma, 16 Milan) e con 10 clean sheet a testa. I giallorossi costruiscono con pazienza e cercano ampiezza; i rossoneri incidono in transizione e palla inattiva. Disciplina: meno gialli per il Milan.

Focus giocatori: capocannoniere Roma Soulé (6), nel Milan Pulisic (8) davanti a Leão (7). Assist: Soulé (4) per i giallorossi; Saelemaekers (3) guida i rossoneri. Più ammoniti: Mancini (6) per la Roma, Tomori (4) per il Milan. Rossi: Çelik e Estupiñán con 1 a testa. Clean sheet portieri: Svilar 10, Maignan 8.

Roma Milan
Partite giocate 21 21
Vittorie 14 13
Pareggi 0 7
Sconfitte 7 1
Gol segnati 26 34
Gol subiti 12 16
Clean sheet 10 10
Possesso palla (%) 57,8 51,7
Tiri totali 212 220
Tiri nello specchio 102 101
Precisione tiro (%) 48,1 45,9
Cartellini gialli 40 32
Cartellini rossi 1 1
Capocannoniere Soulé 6 Pulisic 8
Top assistman Soulé 4 Saelemaekers 3
Portiere clean sheet Svilar 10 Maignan 8

FAQ

Quando e a che ora si gioca Roma-Milan?

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 20:45.

Dove si gioca Roma-Milan?

Allo Stadio Olimpico di Roma.

Chi è l’arbitro di Roma-Milan?

Andrea Colombo di Como; assistenti Perrotti e Rossi M., IV uomo Zufferli, VAR Di Bello, AVAR Abisso.

