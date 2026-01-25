Roma-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Roma e Milan aprono la 22a giornata di Serie A 2025-26 in un big match dall’aria d’Europa. Si gioca domenica 25 gennaio 2026 alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. In classifica i giallorossi sono 4° con 42 punti (14 vittorie, 0 pareggi, 7 sconfitte; 26 gol fatti, 12 subiti), i rossoneri 2° a quota 46 (13 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta; 34 gol segnati, 16 incassati). Numeri che raccontano la solidità della Roma dietro e la continuità del Milan, per una sfida che pesa molto nella corsa Champions.
Probabili formazioni di Roma-Milan
A ridosso del fischio d’inizio, la Roma dovrebbe confermarsi con il 3-4-2-1: out alcuni profili chiave, ma la struttura resterebbe intatta, con Svilar tra i pali e la cerniera Mancini–Ndicka–Ghilardi a protezione. Sulle corsie, soluzione in continuità con Çelik a destra e França Lima a sinistra, mentre in mezzo Cristante e Koné garantirebbero fisicità ed equilibrio. Davanti, fari su Soulé e Dybala alle spalle di Malen, con possibili rotazioni a gara in corso. Il Milan si presenterebbe col 3-5-2: blocco difensivo compatto guidato da Gabbia con Tomori e Pavlovic, esterni di corsa (Athekame e Bartesaghi) e un centrocampo tecnico dove Modric potrebbe dettare i tempi tra Fofana e Rabiot. In attacco, si va verso la coppia Pulisic–Leão. Tra indisponibili e rientri, non si escludono sorprese dell’ultima ora.
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Koné, França Lima; Soulé, Dybala; Malen.
- Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão.
Gli indisponibili di Roma-Milan
La Roma arriva con qualche defezione che potrebbe pesare nelle rotazioni offensive e nella costruzione dal basso. Nel Milan restano ai box un esterno e una punta di ruolo, fattore che potrebbe indirizzare le scelte tra corsie e tandem d’attacco. Al momento non risultano squalificati, ma le condizioni di alcuni rientranti verranno valutate fino a poche ore dal calcio d’inizio.
- Roma – Infortunati: El Shaarawy (stiramento al tendine d’Achille), Hermoso (infortunio all’anca), Dovbyk (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
- Milan – Infortunati: Saelemaekers (infortunio all’inguine), Giménez (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
La Roma arriva da un filotto importante, con quattro successi nelle ultime cinque e solidità difensiva ritrovata. Il Milan ha continuità di risultati e una lunga serie positiva, alternando vittorie esterne pesanti a pareggi di gestione. Il trend recente racconta una sfida equilibrata, dove i dettagli potrebbero pesare più degli strappi.
|Roma
|ok
|ko
|ok
|ok
|ok
|Milan
|ok
|x
|x
|ok
|ok
Nelle ultime 5 di campionato la Roma ha totalizzato 12 punti, il Milan 11. Dettaglio:
- Roma: Roma-Genoa 3-1; Atalanta-Roma 1-0; Lecce-Roma 0-2; Roma-Sassuolo 2-0; Torino-Roma 0-2.
- Milan: Cagliari-Milan 0-1; Milan-Genoa 1-1; Fiorentina-Milan 1-1; Como-Milan 1-3; Milan-Lecce 1-0.
L’arbitro di Roma-Milan
Arbitra Colombo di Como. In questa Serie A ha diretto 7 gare: 1 rigore concesso, 32 ammonizioni e nessuna espulsione. A completare la squadra arbitrale: VAR e AVAR di esperienza per un match ad alta intensità tecnica e agonistica.
- Arbitro: COLOMBO
- Assistenti: PERROTTI – ROSSI M.
- IV: ZUFFERLI
- VAR: DI BELLO
- AVAR: ABISSO
Informazioni interessanti
Tradizione pesante e forma scintillante si incrociano all’Olimpico. Il Milan è storicamente avversario scomodo per la Roma, contro cui ha raccolto più vittorie che con chiunque altro, e ha una lunga striscia d’imbattibilità in campionato. I giallorossi però arrivano in grande fiducia: serie aperta di clean sheet e margini di crescita nei numeri offensivi. Occhio alle stelle: Dybala è spesso decisivo contro i rossoneri, mentre Leão ama ispirare contro la Roma. Curiosità tattiche: i rossoneri sono tra i meno “cambiatori” del torneo, la Roma tra le più attive dalle panchine; entrambe hanno incrementato sensibilmente il bottino rispetto alla passata stagione. Ricordi recenti all’Olimpico e dettagli sui calci piazzati, dove i giallorossi possono far male, completano un quadro che promette equilibrio, episodi e qualità nelle due trequarti.
- Il Milan ha battuto la Roma 81 volte in 181 sfide di Serie A; 54 i pareggi, 46 i successi giallorossi. Contro i capitolini i rossoneri hanno segnato 262 gol.
- La Roma ha perso 9 delle ultime 16 gare di Serie A contro il Milan (2V, 5N), compreso l’andata: trend recente favorevole ai rossoneri.
- All’Olimpico il Milan ha perso l’ultimo incrocio (3-1): eviterebbe due ko esterni consecutivi a Roma (tra giallorossi e Lazio) per la prima volta dal 2012.
- I rossoneri non perdono da 20 gare in Serie A: una delle strisce aperte più lunghe nei top campionati europei.
- La Roma ha vinto le ultime tre di campionato senza subire gol: cerca il poker di clean sheet in Serie A per la prima volta dal 2013.
- Milan squadra con meno sostituzioni finora (78), la Roma è a 99: filosofia di gestione opposta tra panchine.
- Saldo punti rispetto alla scorsa stagione: Roma +15, Milan +12 dopo 21 giornate: crescita evidente per entrambe.
- Dybala ha partecipato a 13 gol in Serie A contro il Milan; a segno nell’ultima trasferta, cerca il ritorno al gol all’Olimpico.
- Debutto con gol per Malen: potrebbe iscriversi al club di chi ha segnato nelle prime due in giallorosso in Serie A, impresa riuscita solo a due giocatori nell’era dei tre punti.
- Leão ha preso parte a 8 gol contro la Roma (2 reti, 6 assist): è la squadra contro cui ha servito più passaggi vincenti.
Le statistiche stagionali di Roma e Milan
Dati a confronto: possesso più alto per la Roma (57,8%) contro il 51,7% del Milan, che però ha prodotto più gol (34 a 26) e una precisione al tiro simile (Roma 48,1% vs Milan 45,9%). Entrambe solide dietro (12 gol subiti Roma, 16 Milan) e con 10 clean sheet a testa. I giallorossi costruiscono con pazienza e cercano ampiezza; i rossoneri incidono in transizione e palla inattiva. Disciplina: meno gialli per il Milan.
Focus giocatori: capocannoniere Roma Soulé (6), nel Milan Pulisic (8) davanti a Leão (7). Assist: Soulé (4) per i giallorossi; Saelemaekers (3) guida i rossoneri. Più ammoniti: Mancini (6) per la Roma, Tomori (4) per il Milan. Rossi: Çelik e Estupiñán con 1 a testa. Clean sheet portieri: Svilar 10, Maignan 8.
|Roma
|Milan
|Partite giocate
|21
|21
|Vittorie
|14
|13
|Pareggi
|0
|7
|Sconfitte
|7
|1
|Gol segnati
|26
|34
|Gol subiti
|12
|16
|Clean sheet
|10
|10
|Possesso palla (%)
|57,8
|51,7
|Tiri totali
|212
|220
|Tiri nello specchio
|102
|101
|Precisione tiro (%)
|48,1
|45,9
|Cartellini gialli
|40
|32
|Cartellini rossi
|1
|1
|Capocannoniere
|Soulé 6
|Pulisic 8
|Top assistman
|Soulé 4
|Saelemaekers 3
|Portiere clean sheet
|Svilar 10
|Maignan 8
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Roma-Milan?
-
Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Roma-Milan?
-
Allo Stadio Olimpico di Roma.
- Chi è l’arbitro di Roma-Milan?
-
Andrea Colombo di Como; assistenti Perrotti e Rossi M., IV uomo Zufferli, VAR Di Bello, AVAR Abisso.
