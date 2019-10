Roma-Milan, tifosi contro l'arbitro: ricordate l'ultima volta?

Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A e fra le tifoserie meno contente delle scelte fatte da Rizzoli ci sono sicuramente i sostenitori del Milan. Il motivo? Non piace né l’arbitro che dirigerà l’incontro né quello che invece sarà incaricato di controllare al Var. Sui social infatti sono già partite molte lamentele.

Ultima volta amara – Cominciando da chi fischierà in campo, ovvero Daniele Orsato di Schio, i milanisti ricordano l’ultimo precedente in campionato, ovvero Sampdoria-Milan 1-0 (con gol di Defrel a seguito di un clamoroso errore di Donnarumma) nel quale però non vennero concessi due possibili calci di rigore: il primo per un mani di Praet (tutto sommato al limite) e il secondo per un fallo su Piatek lanciato a rete (questo invece abbastanza evidente e che fece infuriare i tifosi del Diavolo).

Var già visto – Non soltanto polemiche su Orsato però, ma anche sullas scelta dell’addetto al Var. Sarà Irrati di Pistoia, protagonista nell’ultimo turno di campionato con la non segnalazione del presunto fallo di mano di De Ligt all’ultimo minuto in Juventus-Bologna. Su Twitter i tifosi scrivono “Ma se al Var c’è quello lì che è totalmente filojuventino figurati se domenica può segnalare qualcosa a nostro favore contro la loro succursale. Possiamo anche abbandonare le speranze”.

Pioli ci riprova – A dispetto di tutto però il tecnico rossonero proverà a fare risultato, sia perché i giallorossi sono in una clamorosa emergenza infortuni (centrocampo completamente adattato) sia perché si può ripartire dopo la bella prova contro il Lecce, dove non si è vinto ma si sono viste notevoli migliorie.

SPORTEVAI | 24-10-2019 11:27