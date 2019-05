Roma, Monchi cade dalle nuvole

Fioccano le reazioni in casa Roma dopo il retroscena svelato da 'Repubblica' su presunti ruggini sorte nei mesi scorsi nello spogliatoio tra parte del gruppo e Eusebio Di Francesco con il coinvolgimento anche di Francesco Totti.

A svelare il tutto sarebbe stato il preparatore Ed Lippie, su “confidenze” del medico sociale Riccardo Del Vescovo e dal fisioterapista Damiano Stefanini, questi ultimi due poi rimossi dai rispettivi incarichi.

Del Vescovo, sentito dall’Ansa, ha respinto tutto al mittente: “Non voglio fare commenti e non ho mai parlato in vita mia con i giornalisti. Non commento in generale e mantengo una linea legata alla mia professione e professionalità. Io sono sempre a favore della società e delle sue direttive".

L’Ansa ha sentito anche l’ex ds dei giallorossi, Monchi, ora tornato al Siviglia: “Non voglio fare commenti e non so nulla, adesso lavoro al Siviglia e ho già tanti 'casini' – ha tagliato corto il dirigente spagnolo – Parlare sarebbe una mancanza di rispetto anche verso la Roma. Però non capisco la genesi di questa storia, perché io questi giornalisti non so chi siano e non li ho mai incontrati".

SPORTAL.IT | 30-05-2019 17:17