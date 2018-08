Roma, Monchi fa il punto sul mercato

Durante la presentazione di Steven N’Zonzi, non sono mancate le domande di mercato per il direttore sportivo Monchi.

La prima (inevitabile) sull’esterno d’attacco: “Abbiamo Under, El Shaarawy, Kluivert, Florenzi, Perotti e Schick: in quel ruolo siamo più che coperti”.

Il dirigente ex Siviglia ha poi parlato dei possibili giocatori in uscita: “Gonalons è un nostro calciatore e possiamo solo parlarne bene. Con l’arrivo di N’Zonzi c’è però grande concorrenza a metà campo: discuteremo con Maxime e decideremo insieme. Coric e Zaniolo? Siamo rimasti davvero molto sorpresi da entrambi. C’è la possibilità che vengano mandati in prestito”.

SPORTAL.IT | 16-08-2018 14:05