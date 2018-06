Roma, mossa a sorpresa: Hagi Jr

A Firenze ha deluso, ma Ianis Hagi, figlio della leggenda rumena Gheorge, avrà una seconda opportunità in serie A. Secondo il Messaggero, la Roma starebbe per chiudere a sorpresa per il centrocampista del Viitorul Constanta, per una cifra compresa tra i 4 ed i 5 milioni di euro.

Se l'affare andasse in porto, la viola riceverà il 30% della cifra del trasferimento del giocatore, che in A ha disputato appena due partite nella stagione 2016/2017. Nelle intenzioni dell'allenatore Eusebio Di Francesco, Hagi Jr sarà il vice di Javier Pastore.

SPORTAL.IT | 25-06-2018 08:40