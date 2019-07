Roma, mossa a sorpresa per convincere Gonzalo Higuain

La Roma intensifica il suo pressing su Gonzalo Higuain. I capitolini, per convincere il Pipita ad accettare di vestire la maglia giallorossa, sarebbero disposti ad offrire all’argentino la fascia di capitano che fu di Francesco Totti e Daniele De Rossi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Higuain ha un contratto con la Juventus in scadenza nel giugno del 2021, che Paratici vorrebbe allungare di altri due anni spalmando il suo ingaggio di circa 7 milioni a stagione: il suo ingaggio scenderebbe così a 4,5 milioni a stagione, una cifra alla portata della Roma, pronta all’offerta. Petrachi vorrebbe il giocatore in prestito con obbligo di riscatto.

L’ex attaccante del Napoli, reduce da una stagione difficile al Chelsea e al Milan, vorrebbe restare a Torino ma rischia di ritrovarsi in panchina, chiuso da Cristiano Ronaldo. Alla Roma invece verrebbe accolto a braccia aperte: “Chi discute Higuain è un pazzo – aveva dichiarato Petrachi -. Potrebbe far comodo alla roma qualora Dzeko andasse via. Se si dovesse aprire qualcosa con la Juve ci sarà comunque bisogno di motivazione da parte del giocatore. Per ritrovare il migliore Higuain non c’è posto migliore della Roma e potrebbe essere un nuovo Batistuta“.

L’arrivo di Higuain potrebbe sbloccare anche la trattativa per il trasferimento di Dzeko all’Inter e di Icardi alla Juventus. I nerazzurri, che hanno trovato da tempo l’intesa con il bomber bosniaco, hanno offerto 12 milioni di euro ai capitolini. Marotta potrebbe decidere anche di rinunciare alla percentuale sulla futura rivendita di Zaniolo, in partenza, per agevolare l’affare.

SPORTAL.IT | 15-07-2019 13:35