Radja Nainggolan è già ai saluti con la Roma.

Il belga su Instagram ha messo il like al post di saluto di un tifoso giallorosso che gli ha dedicato alcuni pensieri come questi: “Perdo un amico si legge -. Sei sempre stato un esempio, persona umile e vera. Ti auguro tutte le fortune con il prossimo club, te meriti. Ciao e in bocca al lupo”.

Nainggolan è sempre più vicino al passaggio all’Inter dove ritroverebbe Luciano Spalletti.

SPORTAL.IT | 19-06-2018 16:25