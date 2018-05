Roma, Nainggolan si sfoga: "Bugiardi e parassiti"

Radja Nainggolan si è sfogato a una tv belga dopo la mancata convocazione per i Mondiali in Russia. Il Ninja, colonna portante della Roma, ha sbottato durante la trasmissione "Gert Late Night", e ha accusato il commissario tecnico Martinez di averlo lasciato fuori solo per motivi extra calcistici.

"Avessi voluto dare l’esempio ai bambini avrei fatto l’educatore o l’insegnante. Conta quello che uno fa in campo, non fuori. E io vivo la mia vita così. Mi avrebbe lasciato a casa solo per motivi tattici? Credo che il campionato italiano sia la competizione più tattica di tutte. E allora qual è il motivo? La realtà è che abbiamo avuto una relazione difficile fin dall’inizio. Per me deve essere importante la prestazione sul campo e non lo stile di vita. Se volessi essere un esempio per i giovani, adesso farei l’insegnante o l’educatore. Vincere è la cosa più importante per me".

Poi Nainggolan si scaglia contro il mondo del calcio: "Amo il calcio, mi diverto sempre quando faccio il mio lavoro. Ma tutto ciò che lo circonda, tutta la menzogna, mi rende stanco. Non solo i manager: ovunque si senta il profumo del denaro, le persone vengono per annusarti. I parassiti sono sempre lì. Io e mia moglie vediamo rapidamente se qualcuno è interessato solo ai soldi".

Il vice di Martinez, Graeme Jones, nega che l'esclusione sia legata a motivi disciplinari: "C’era un problema tattico che semplicemente non poteva essere evitato dato che giochiamo col 3-4-3. Radja è una forza della natura quando è l’unico trequartista e ha l’opportunità di sviluppare il suo calcio energico, ma in un tale sistema non sarebbe stato utile per la squadra. Se temessimo problemi con Radja in Russia? Niente affatto. Radja è un bravo ragazzo ed è molto divertente. È abbastanza professionale da affrontare le delusioni. Rob ha detto la verità: la decisione è stata presa solo per ragioni tattiche".

SPORTAL.IT | 31-05-2018 12:45