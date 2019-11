Roma-Napoli 2019-2020, probabili formazioni

Roma-Napoli apre alle 15 di sabato l'undicesima giornata di serie A. Fonseca in emergenza in difesa: Fazio è squalificato e contro gli azzurri dovrebbe debuttare dal 1' il turco Cetin, in fianco a Smalling. Rientra Spinazzola, in attacco Dzeko sostenuto da Pastore, Zaniolo, Kluivert.

Ancelotti squalificato siederà in tribuna, al suo posto il figlio Davide. Manolas ha recuperato e dovrebbe partire dal 1'. A centrocampo non c'è Allan, spazio a Zielinski e Fabian Ruiz. Sulle fasce Callejon e Insigne, in attacco Milik con Mertens.

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini; Zaniolo, Pastore, Veretout, Kluivert; Dzeko. All: Fonseca.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. All: C.Ancelotti

SPORTAL.IT | 01-11-2019 12:22