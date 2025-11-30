Roma-Napoli: formazioni ufficiali. Dybala, Ferguson, Hojilund, Neres e Politano: le scelte di Gasperini e Conte

C’è tanta attesa per il big match della 13esima giornata tra Roma e Napoli. Un derby del sole ad alta quota, con i giallorossi di Gian Piero Gasperini che vogliono sgambettare i campioni in carica per risalire in solitaria in vetta e gli azzurri di Antonio Conte che invece vuole confermare come il periodo negativo sia ormai alle spalle e raggiungere il Milan in classifica.
Roma-Napoli, derby del sole ad alta quota
Il derby del sole tra Roma e Napoli è certamente il piatto forte della 13esima giornata di Serie A e non solo perché si tratta di una delle rivalità più sentite del nostro campionato, ma anche perché mette di fronte i giallorossi di Gasperini primi in classifica contro i campioni in carica del Napoli, che voglio dare seguito alle belle vittorie su Atalanta e Qarabag e compiere il sorpasso per issarsi in vetta alla Serie A.
Le scelte di Gasperini
Gasperini conferma il solito 3-4-2-1 che ha regalato grandi soddisfazioni finora anche contro i campioni in carica del Napoli. In porta ovviamente Svilar, mentre davanti a lui spazio a Gianluca Mancini, Evan N’Dicka e a Mario Hermoso. A centrocampo invece non dovrebbero esserci sorprese, con Konè e Cristante in mezzo e Wesley e Celik sulle fasce, mentre Soulè e Pellegrini agiranno alle spalle dell’unica punta Dybala.
Le scelte di Conte
Stesso modulo anche per Conte, che in porta si affida a Milinkovic-Savic vista l’indisponibilità di Meret, con Beukema, Rrahmani e Buongiorno confermati dopo la bella vittoria contro l’Atalanta. A In mezzo al campo invece spazio ai soliti Mctominay e Lobotka come centrali e a Di Lorenzo e Olivera sugli esterni, mentre Neres e Lang dovrebbero agire a supporto dell’unica punta Hojlund.
Probabili formazioni Roma-Napoli
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné,, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
- Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.