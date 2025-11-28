Roma-Napoli, le mosse scudetto di Gasperini e Conte: Koné ko, il dubbio su Dybala, la scelta su Hojlund

Occhi puntati sull'Olimpico: il derby del Sole vale la vetta della classifica. I giallorossi non intendono fermarsi, campioni d'Italia a caccia di conferme: le scelte

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Inutile girarci intorno: gli occhi sono già tutti puntati sull’Olimpico, dove domenica sera andrà in scena la sfida scudetto (ma non ditelo ai due allenatori) tra Roma e Napoli. Il derby del Sole per un posto al sole. I giallorossi guidano la classifica a quota 27, i campioni d’Italia inseguono a 25: ecco, allora, le mosse di Gasperini e Conte, pronti a vivere quella che sarà una vera e propria sfida a scacchi. Preoccupa l’infortunio di Koné, il dubbio su Dybala e la decisione a sorpresa che riguarda Hojlund.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Roma-Napoli, è ‘derby’ scudetto

La rivoluzione di Gasperini si è rivelata subito vincente. Impatto straordinario, quello del tecnico di Grugliasco sulla nuova realtà capitolina. L’ex Atalanta ha saputo cambiare pelle: a Bergamo garantiva gol e spettacolo, a Roma la svolta è arrivata assicurando solidità e concretezza. Meno gol fatti (15), ma difesa blindata (solo 6 reti incassate): l’equazione è valsa il primo posto in classifica dopo 12 giornate.

Dybala e compagni arrivano alla super sfida con la squadra di Conte, forti dei quattro successi di fila ottenuti tra Serie A ed Europa League. Le vittorie diventano sette se si considerano le ultime otto uscite: l’unico inciampo a San Siro contro il Milan. Il Napoli, nonostante l’emergenza infortuni, è riuscito a lasciarsi alle spalle la disfatta di Bologna battendo prima l’Atalanta e poi il Qarabag in Champions. L’Olimpico dirà se i partenopei hanno davvero superato la crisi.

Gasperini: Koné infortunato, il dubbio su Dybala

Il successo per 2-1 ai danni del Midtjylland ha senza dubbio migliorato la classifica europea della Roma, ma ha portato in dote anche l’infortunio di Koné. Gli esami strumentali faranno chiarezza sull’entità dell’infortunio del nazionale francese, ma il pestone subito alla mezz’ora lo ha costretto ad abbandonare il rettangolo verde per un fastidio alla caviglia da valutare. La speranza è che si sia trattato di una contusione, ma non si esclude il trauma distorsivo.

Se non dovesse farcela, toccherà a El Aynaoui. Poi, il dubbio legato alla posizione in campo di Dybala, che anche in Europa League ha faticato da prima punta. Gasperini ha chiarito che l’argentino sta bene, ha pienamente recuperato dall’infortunio, ma dovrà capire se andare avanti con la Joya falso nueve oppure se farlo giocare da esterno. In tal caso, viste anche le non perfette condizioni di Ferguson, potrebbe essere adattato Baldanzi a centravanti.

Conte: tegola Gilmour, la scelta su Hojlund

La buona notizia è rappresentata dal ritorno – quasi sicuro – dell’ex di turno Spinazzola. Ed è manna dal cielo per Conte, dal momento che a sinistra s’è fermato pure Gutierrez. Invece, rischiano di allungarsi – e di tanto – i tempi di recupero di Gilmour, tormentato dalla pubalgia. Il regista scozzese avrebbe deciso di operarsi: rischia fino a due mesi di stop.

I due successi di fila hanno rasserenato tutto l’ambiente, ma lo scontro diretto con la capolista può rappresentare uno spartiacque della stagione del Napoli. Chi sta soffrendo lì davanti è Hojlund, che col Qarabag ha pure sbagliato un rigore. Non è da escludere una mossa a sorpresa: fuori il danese per Lucca oppure tridente leggere con Politano e Noa Lang esterni e Neres in attacco come già successo contro l’Inter.

Roma-Napoli: le probabili formazioni