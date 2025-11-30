Roma-Napoli, i dubbi di Gasperini sul gol: Conte replica al tweet di De Laurentiis

Cambia ancora una volta la classifica di Serie A, che resta però cortissima. I due allenatori fanno il punto della situazione dopo lo scontro diretto vinto dagli azzurri.

Forte con le deboli e debole con le forti? Per la Roma arriva la quarta sconfitta in Serie A che si traduce anche con la perdita del primo posto. Dopo i ko con Milan e Inter, arriva pure quello con il Napoli per la formazione di Gasperini che viene messa in ginocchio da un gol in contropiede di David Neres. In compenso, continuano ad arrivare segnali confortanti dagli azzurri di Conte che hanno centrato così il terzo successo in otto giorni spazzando via ogni possibile discorso relativo a presunte crisi.

Episodio arbitrale e allarme contropiedi per la Roma

Gian Piero Gasperini non si attacca al tema arbitrale né vede problemi difensivi nella sua Roma: “L’episodio del gol? Non è così netto come raccontato, si può fischiare o no ma generalmente questi falli vengono fischiati. Poi noi ci abbiamo messo del nostro, perché non dovevamo concedere questo tipo di ripartenze. E’ stato un errore nostro ed è un peccato. 7 gol subiti dei quali 4 in contropiede? Non credo manchi motore per tenere il passo, se difendessimo in altra maniera magari prenderemmo gol diversi. Giocando così siamo arrivati al primo posto ma è chiaro che dobbiamo mantenere le marcature“.

La stanchezza e il tema degli scontri diretti

La gara è stata per certi versi inespressa da parte delle due squadre: “Abbiamo prodotto poco ma anche il Napoli ha creato pochissimo. Non abbiamo avuto energia, forse abbiamo pagato la partita di giovedì. Quando la palla gira lentamente o fai un tocco di troppo, diventa tutto più difficile. Siamo arrivati incerottati e non siamo riusciti a giocare come nelle altre occasioni“. Gli scontri diretti sono però un tema: “Ma sono state sconfitte diverse – sentenzia il Gasp – ma ora dobbiamo guardare avanti e pensare alla prossima“.

Le soste di Conte e il problema infortuni

Dagli sconfitti ai vincitori. Ciro Ferrara ironizza sull’assenza di Conte durante la sosta che ha evidentemente portato bene sulla squadra ma la risposta dell’allenatore del Napoli è seria: “In Inghilterra è una cosa normale ma io lo farò sempre: ho uno staff preparato e ogni tanto c’è bisogno di staccare e stare con la famiglia dato che le pressioni sono enormi“. Ma a fare le differenze è altro: “Venire a Roma con questa autorità e personalità, difendendo in avanti non era semplice. La Roma era davanti a noi in classifica: sono contento, avevo chiesto ai giocatori di guardare gli avversari dritto negli occhi. Il momento però è difficile a livello di disponibilità dei giocatori: inutile girarci intorno“.

La replica a De Laurentiis e il grazie ai giocatori

Antonio Conte sta trovando soluzioni nuove nelle difficoltà: “Abbiamo dovuto cambiare sistema di gioco per una questione di numero di centrocampisti. Abbiamo solo Lobotka e McTominay, peraltro lo scozzese sta giocando nel suo ruolo. Poi abbiamo Elmas che è un jolly e poi Vergara che è un ragazzo promettente e dovrà giocare perché ne ho bisogno. L’obiettivo è quello di provare a difendere lo scudetto. De Laurentiis mi ha definito condottiero? Ma si riferiva a me? Sono contento per i ragazzi e per lo spirito mostrato per superare tutte le difficoltà“.