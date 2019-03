Roma-Napoli, le probabili formazioni

Archiviati gli impegni della Nazionale, si torna in campo per la ripresa del campionato. Gara cruciale per la Roma che, all'Olimpico, attende il Napoli. Per la squadra di Ranieri, obbligatorio vincere per continuare la corsa alla Champions League.

Tante assenze in casa giallorossa. Non saranno del match Florenzi ed El Shaarawy. In attacco, fiducia a Dzeko. Il bosniaco, tanto chiacchierato, è alla ricerca del primo gol tra le mura di casa. Ancelotti dovrà rinunciare ad Ospina, Albiol, Diawara, Chiriches e all'infortunato Zielinski. Insigne in campo dal primo minuto.

71 le gare tra le due squadre disputate all’Olimpico. I precedenti sorridono ai giallorossi, vittoriosi in 32 occasioni. Per gli azzurri, 11 successi (28 i pareggi). Lo scorso anno, successo del Napoli per 1-0.

Roma-Napoli, domenica ore 15.00

Roma (4-4-2): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante, Perotti; Schick, Dzeko. All. Ranieri

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti

SPORTAL.IT | 29-03-2019 07:50