Roma-Napoli, le probabili formazioni

L'11a giornata di Serie A si apre, all'Olimpico, con la sfida d'alta quota Roma-Napoli (ore 15.00). Fonseca, tecnico dei giallorossi, deve rinunciare a Fazio (dovrebbe esserci Cetin), squalificato. In avanti, ovviamente, confermatissimo Dzeko.

In casa azzurra, non sarà in panchina Ancelotti (squalificato dopo il match con l'Atalanta). Importante il rientro in difesa di Manolas (ex del match). In avanti dovrebbero giocare Mertens e Milik, con Lozano in panchina.

Le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Cetin, Kolarov; Mancini, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. All. D.Ancelotti

SPORTAL.IT | 01-11-2019 08:52