Roma-Napoli, moviola: dubbi sul gol di Neres ma Massa non fischia mai e scontenta tutti

La prova dell’arbitro ligure Davide Massa all’Olimpico nel posticipo della 13esima giornata di A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Marelli

Quarantuno anni, bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa – scelto per Roma-Napoli, è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. Massa in stagione aveva diretto finora solo due gare di terza fascia: Genoa-Lecce e Pisa-Udinese, il big match Roma-Inter. Vediamo come se l’è cavata ieri all’Olimpico.

I precedenti con Roma e Napoli

L’arbitro ligure quest’anno aveva già diretto i giallorossi nella gara persa contro l’Inter: in totale su 32 precedenti 12 vittorie giallorosse, altrettanti pareggi e 10 sconfitte. Col Napoli erano 28 i precedenti, con 18 vittorie 5 pareggi e 5 sconfitte. Con lui in campo gli azzurri erano imbattuti da un anno, proprio da Napoli-Roma della scorsa stagione, terminata con la vittoria degli azzurri. Massa aveva già diretto la sfida all’Olimpico tra le due squadre nel 2021. In quel caso terminò 0-0.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Pairetto IV uomo, Aureliano al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro ha ammonito Cristante, Lobotka, Beukema, Baldanzi, Ndicka. El Shaarawy, Olivera.

Roma-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo 2′ graziato Ndicka per un fallo su Hojlund che sembrava da giallo. Massa fa giocare parecchio e risparmia almeno un altro paio di cartellini. Polemiche sul gol del Napoli con Neres al 35′, l’azione in contropiede parte da un possibile fallo al limite dell’area su Konè. Ancora proteste giallorosse al 41′ per una trattenuta in area di Rrahmani su Pellegrini, l’arbitro fa giocare.

Primo giallo solo al 54’ per Cristante per un fallo su McTominay. Subito dopo invece viene graziato Buongiorno per un fallo da ammonizione su Baldanzi, così come Di Lorenzo cui non viene neanche fischiato il fallo. Al 62’ ammonito Lobotka per intervento ruvido su Wesley. La gara si incattivisce ed è perennemente spezzetata. Al 64’ ammonito Beukema per proteste. Al 72’ Rrahmani anticipa Baldanzi che lo colpisce in scivolata: ammonito il giallorosso. All’86’ giallo per Ndicka per fallo sul neo-entrato Lucca. Al 93′ ammonito El Shaarawy che protesta con veemenza per un fallo non fischiato, al 96′ ammonito Olivera per gioco falloso. Dopo 6′ di recupero Roma-Napoli finisce 0-1.

La moviola di Marelli

A fare luce sui casi dubbi della gara è Luca Marelli. Il talent di Dazn parte dalla prima polemica in avvio: “Una spallata di Ndicka a pallone lontano su Hojlund meritava il giallo, il quarto uomo avrebbe dovuto aiutare l’arbitro”. Sul gol di Neres spiega: “Il contatto c’è stato ma Beukema è intervenuto prima con la punta del piede sul pallone e il contatto successivo deve essere considerato uno scontro di gioco, Massa è in posizione perfetta e questa è una decisione di campo”.

Sul rigore chiesto dalla Roma alla fine del primo tempo Marelli dice: “Rrahmani tocca il pallone col piede destro, il contatto è stato molto leggero, giusto lasciar correre”. Per Marelli l’arbitro è troppo poco severo: “E’ da giallo per imprudenza l’intervento di Buongiorno su Baldanzi”