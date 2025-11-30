Roma-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Roma–Napoli è il big match della 13a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma domenica 30 novembre 2025 alle ore 20.45. I giallorossi sono 2° con 27 punti in 12 gare (9 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte; 15 gol fatti, 6 subiti), gli azzurri 3° a quota 25 (8 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte; 19 reti segnate, 11 incassate). Scontro d’alta quota dal peso specifico notevole: la Roma difende la vetta del rendimento recente e una fase difensiva granitica, il Napoli cerca continuità per restare agganciato alla zona altissima.
Probabili formazioni di Roma-Napoli
La Roma si orienterebbe verso il 3-4-2-1: dietro fari puntati su Mancini, Ndicka e Hermoso; sugli esterni Çelik e Wesley, con Cristante e El Aynaoui in mezzo. Sulla trequarti, Soulé e Pellegrini a sostegno di Baldanzi, anche se l’opzione Dybala a gara in corso resterebbe concreta. Il Napoli dovrebbe riproporre il 4-1-4-1: linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; in cabina di regia Buongiorno, poi a destra Lobotka, quindi McTominay e Neres, a sinistra Lang, con Højlund terminale. Le assenze pesanti tra gli azzurri potrebbero incidere sulle rotazioni: possibile impiego di Politano in corsa. Al momento non risultano squalificati segnalati per entrambe.
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi.
- Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; Buongiorno; Lobotka, McTominay, Neres, Lang; Højlund.
Gli indisponibili di Roma-Napoli
Capitolo assenti: la Roma potrebbe rinunciare a pedine utili nelle rotazioni come Angeliño e Dovbyk, mentre il Napoli resta privo di qualità e leadership in mezzo con De Bruyne e Anguissa, e deve gestire anche i forfait di Lukaku, Meret, Gilmour e Miguel Gutiérrez. Un quadro che, soprattutto tra gli azzurri, potrebbe condizionare scelte e minutaggi, favorendo qualche soluzione prudente.
- Roma – Infortunati: Angeliño (malattia), Dovbyk (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.
- Napoli – Infortunati: De Bruyne (infortunio al bicipite femorale), Lukaku (infortunio alla coscia), Meret (infortunio al piede), Anguissa (infortunio alla coscia), Gilmour (problema muscolare), Miguel Gutiérrez (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
La Roma arriva con slancio: quattro successi nelle ultime cinque e solidità dietro. Il Napoli alterna prove convincenti in casa ad alti e bassi fuori, ma resta pericoloso in transizione e sulle corsie. Trend recente favorevole ai giallorossi, ma equilibrio atteso in un contesto di classifica di vertice.
Nelle ultime 5 di campionato la Roma ha raccolto 12 punti, il Napoli 10. Dettaglio risultati:
- Roma
Sassuolo-Roma 0-1; Roma-Parma 2-1; Milan-Roma 1-0; Roma-Udinese 2-0; Cremonese-Roma 1-3.
- Napoli
Napoli-Inter 3-1; Lecce-Napoli 0-1; Napoli-Como 0-0; Bologna-Napoli 2-0; Napoli-Atalanta 3-1.
L’arbitro di Roma-Napoli
Arbitra Massa (Davide, Imperia). In questa Serie A 2025-26 ha diretto 4 gare: 19 ammonizioni, 0 espulsioni e 0 rigori concessi (4.7 cartellini a partita). Squadra arbitrale: assistenti Meli – Alassio, IV Pairetto, VAR Aureliano, AVAR Di Bello.
- Arbitro: Massa
- Assistenti: Meli – Alassio
- IV: Pairetto
- VAR: Aureliano
- AVAR: Di Bello
Informazioni interessanti sul match
Tradizione recente favorevole al Napoli, ma la Roma sta vivendo un avvio scintillante: difesa bunker (6 gol subiti in 12 giornate) e un percorso che la mantiene nelle posizioni di vertice. All’Olimpico i giallorossi hanno rialzato la testa contro gli azzurri nelle ultime uscite, mentre la squadra partenopea in trasferta ha alternato picchi e flessioni, faticando a trovare il gol su azione lontano da casa. Il contesto di classifica racconta di due squadre lanciate: entrambe sopra quota 25 punti, come nelle stagioni delle corse scudetto. Occhio alle corsie: ritmo e uno contro uno possono indirizzare l’inerzia, con Soulé in crescita tra i giallorossi e il dinamismo di Politano e Lang per gli azzurri. Dettagli che, uniti alle palle inattive e alla pressione alta – ambito in cui primeggiano entrambe – promettono una sfida tattica vibrante.
- Il Napoli è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma (6V, 4N); unica eccezione il 2-0 giallorosso del 23/12/2023.
- All’Olimpico la Roma ha vinto solo 2 delle ultime 9 contro il Napoli, ma è imbattuta nelle due più recenti (1V, 1N).
- Per la prima volta le due squadre si affrontano entro la 15a giornata entrambe con almeno 25 punti: segnale di corsa d’alta classifica.
- La Roma è tornata a guidare la Serie A dopo oltre un decennio e può centrare 10 vittorie nelle prime 13 per la prima volta dal 2017/18.
- Il Napoli ha perso tre delle ultime quattro trasferte in A (1V) e non segna su azione fuori casa da settembre.
- Solo 6 gol subiti per la Roma: numeri da primissima difesa, rarissimi negli ultimi 50 anni dopo 12 giornate.
- Nessuna delle due ha perso punti una volta avanti nel punteggio in questo campionato: gestione del vantaggio ai massimi livelli.
- Pressing alto: Roma (144) e Napoli (142) figurano tra le migliori per interruzioni alte delle sequenze avversarie.
- Politano cerca di sbloccarsi: tanti tiri senza gol in stagione, ma tradizionalmente incisivo contro la Roma.
- Soulé vola: con la maglia giallorossa è vicino a traguardi precoci da under 23 straniero nella storia del club.
Le statistiche stagionali di Roma e Napoli
Possesso simile ma propositivo: Roma 58.4%, Napoli 57.6%. I giallorossi segnano meno (15) ma concedono pochissimo (6); gli azzurri hanno più produzione offensiva (19) a fronte di 11 gol subiti. Precisione al tiro elevata per entrambe (tiri in porta 63 a testa), con la Roma più efficiente dietro (6 clean sheet contro 4 totali azzurri). Intensità in non possesso: PPDA 10.0 per i giallorossi, 12.4 per i partenopei.
Focus giocatori: nella Roma spiccano Soulé (4 gol) e Pellegrini (2), con Soulé anche leader degli assist (2). Nel Napoli i migliori marcatori sono De Bruyne (4) e Anguissa (4), con McTominay top assistman (2). Tra i portieri, Svilar guida a 6 clean sheet; per gli azzurri 2 a testa tra Meret e Milinkovic-Savic. Sul fronte fair play: più ammonizioni per la Roma (23) rispetto al Napoli (17).
|Roma
|Napoli
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|9
|8
|Pareggi
|0
|1
|Sconfitte
|3
|3
|Gol segnati
|15
|19
|Gol subiti
|6
|11
|Possesso palla (%)
|58.4
|57.6
|Tiri totali
|130
|118
|Tiri nello specchio
|63
|63
|Clean sheet
|6
|4
|Ammonizioni
|23
|17
|PPDA
|10.0
|12.4
FAQ
- Quando si gioca Roma-Napoli?
-
Domenica 30 novembre 2025 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Roma-Napoli?
-
Allo Stadio Olimpico di Roma.
- Chi è l’arbitro di Roma-Napoli?
-
L’arbitro è Davide Massa, con assistenti Meli e Alassio; IV uomo Pairetto, VAR Aureliano, AVAR Di Bello.
