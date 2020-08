Roma, negativi gli ultimi tamponi: via agli allenamenti

Dopo il raduno dello scorso 27 agosto, può partire ufficialmente la stagione della Roma. La compagine capitolina infatti nella giornata di sabato sosterrà il primo allenamento della nuova annata calcistica agli ordini di Paulo Fonseca.

Come è noto, gli ultimi sono stati giorni complicati in casa giallorossa, poiché ben quattro elementi della prima squadra sono risultati positivi al Covid-19, ma l’ultima tornata di tamponi ha regalato un sospiro di sollievo.

Tutti i giocatori ed i membri dello staff tecnico che si sono sottoposti al test sono risultati negativi, cosa questa che ha dato la possibilità di dare ufficialmente il via alla preparazione a Trigoria. Gli uomini di Fonseca, dopo una prima seduta in palestra, riprenderanno il lavoro in campo interrotto poche settimane fa dopo l’eliminazione dall’Europa League.

Stando così le cose, i giocatori attualmente positivi restano Mirante, Carles Perez, Bruno Peres e Kluivert. Tutti sono sintomatici e stanno rispettando il periodo di isolamento nelle rispettive abitazioni.

