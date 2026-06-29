Roma nei guai: niente cessioni, cosa rischia il club e il piano di Friedkin con la Uefa. Rottura con Soulé, gli effetti su Greenwood

La Roma ha scelto una strada diversa da quella temuta fino a poche settimane fa: nessuna svendita last minute per rientrare nei paletti del fair play finanziario. A Trigoria il 30 giugno non è più considerato un termine invalicabile e la proprietà Friedkin è al lavoro per trovare un’intesa con la Uefa, anche a costo di andare incontro a una nuova sanzione economica. Una decisione che congela le cessioni, ma che allo stesso tempo tiene in sospeso diverse operazioni di mercato, a partire da quelle che riguardano Matias Soulé e Mason Greenwood.
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