Roma nel caos: tra Gasperini, Ranieri e Massara salterà qualche testa, lo scenario

Dopo l’eliminazione dall’Europa League, tensioni e divergenze scuotono Trigoria. La triade dirigenziale è destinata a separarsi a fine stagione.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Altro che equilibrio perfetto, la Roma è oggi una squadra agitata, dentro e fuori dal campo. Il progetto che doveva unire Gasperini, Ranieri e Massara non ha mai trovato una vera sintonia. Le tensioni interne sono emerse con forza dopo l’eliminazione europea. E ora il club si prepara a un’estate che potrebbe cambiare tutto. Con la qualificazione in Champions League possibile fattore rappacificante tra le parti.

Una triade destinata a sciogliersi

L’idea iniziale era quella di creare una struttura solida e complementare. Invece, il rapporto tra Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri e Ricky Massara non ha mai davvero funzionato. Le divergenze su gestione e visione tecnica sono diventate sempre più evidenti. A fine stagione, la sensazione è che non si ripartirà con lo stesso assetto, come si legge sul Corriere della Sera. Nessuno, al momento, ha il posto garantito. Il vertice di Trigoria con Ryan Friedkin ha confermato un clima tutt’altro che sereno.

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Gasperini sotto esame dopo il flop europeo

L’eliminazione prematura dall’Europa League ha lasciato il segno. La società si aspettava un percorso diverso e ora chiede risposte immediate. A Gasperini è stato chiesto di ritrovare la Roma vista prima della sfida con la Juventus. Nelle ultime nove partite servirà una squadra compatta e più solida mentalmente. I numeri difensivi preoccupano, con troppi gol subiti nelle ultime gare. Anche la gestione fisica e il rapporto con lo staff medico sono finiti sotto osservazione.

Tra mercato e rischio anno zero

La qualificazione in Champions League diventa ora decisiva per il futuro del club. Senza questo obiettivo, il rischio concreto è quello di ripartire da zero. Sul mercato saranno inevitabili scelte dolorose, con alcuni big destinati a partire. I nomi più caldi sono quelli di Koné, N’Dicka, Svilar e Pisilli. Intanto, anche i rapporti interni restano tesi, soprattutto tra Gasperini e Ranieri. Il finale di stagione dirà se sarà rivoluzione totale o semplice aggiustamento.