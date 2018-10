Roma, nel mirino un ex Fiorentina

La Roma sta pianificando di puntellare la difesa nel mercato di gennaio. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nel mirino dei giallorossi c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Matija Nastasic.

Il difensore serbo, che in serie A ha giocato nella Fiorentina nel 2011/2012, prima di trasferirsi al Manchester City, potrebbe lasciare lo Schalke 04 in cambio di una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro. Monchi si sarebbe già messo all'opera per trovare un accordo.

Nastasic dopo l'esperienza viola ha disputato nel Manchester City due stagioni e mezzo, prima di passare in Bundesliga nel gennaio del 2015. Nello Schalke ha riportato la rottura del tendine d'Achille del piede destro che ne ha influenzato la carriera. Per Lui 27 presenza nella nazionale serba, e un campionato inglese vinto nel 2014 con i Citizens.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 13:50