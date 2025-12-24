Roma nella NBA Europe con Ettore Messina al timone: l'indiscrezione che sconvolge il basket italiano

Sempre più insistenti le voci sul possibile rilancio della palla a spicchi nella Capitale: l'ex CT pronto a trasferirsi da Milano, ma chi farebbe spazio alla "nuova" Virtus in A?

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La voce gira da un po’ di tempo tra tifosi, appassionati e addetti ai lavori. Ma negli ultimi giorni s’è arricchita di ulteriori dettagli. E da “indiscrezione” rischia di trasformarsi in “anticipazione”. Il progetto che vorrebbe Roma nella nuova NBA Europe, la nuova creatura lanciata dai vertici del maggior campionato di basket del pianeta per dare una scossa al paludato mondo del basket europeo (ma soprattutto per allargarne il giro d’affari), sta prendendo sempre più corpo. La Virtus, gloriosa formazione di basket della Capitale sciolta nel 2020, potrebbe essere “resuscitata” e affidata alle cure di Ettore Messina.

NBA Europe, Roma e Milano le due realtà italiane

La suggestione è stata lanciata alcuni giorni fa da un portale specializzato, Sportando, ed è stata successivamente ripresa e arricchita di particolari dalla Prealpina. Secondo il quotidiano lombardo, i vertici della NBA hanno in mente due città “base” in Italia per il loro progetto: Milano, con l’Olimpia, e Roma. Ma se l’EA7 sarebbe già bella e pronta, il problema della “Città Eterna” è che il basket d’elite da queste parti non si vede da alcuni anni. Bisognerebbe creare, o meglio ricreare da zero, una società all’altezza della situazione, in grado di allestire un roster di primo livello. Condizione basilare: questa squadra dovrebbe anzitutto giocare in Serie A nel 2026-27.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ettore Messina direttore e coach della “nuova” Roma

Tre gli investitori esteri che sarebbero interessati al progetto, anche con massicce risorse economiche da mettere in campo. La figura tecnica, dirigenziale e d’immagine incaricata di costuire dalle fondamenta il progetto, invece, è Ettore Messina. L’ex CT azzurro, fino a poche settimane fa allenatore e ora “soltanto” presidente delle operazioni cestistiche dell’EA7 Milano, a giugno 2026 sarebbe libero da vincoli proprio con le Scarpette Rosse e potrebbe occuparsi a tempo pieno di costruire squadra e società. Un ruolo da manager e da coach a tempo pieno per “don Ettore”, il cui rinnovo con l’Olimpia sembra essersi arenato.

Chi fa posto a Roma in LBA? Voci su Cremona e Trapani

C’è solo un piccolo problema, appunto: Roma dovrebbe giocare in Serie A nel 2026-27 per poter essere presa in considerazione da NBA Europe, il cui progetto sarà illustrato con ampi dettagli a fine gennaio da Adam Silver. Ma chi farebbe posto alla neonata – anzi: ricostituita – Virtus Roma nel massimo campionato? Da Cremona, ormai da diversi mesi al centro di voci e illazioni sulla vendita del titolo, si sono perfino stufati di smentire. Piuttosto, va seguita con grande attenzione la turbolenta vicenda Trapani, che tra polemiche, ricorsi, penalizzazioni, fughe di tecnici e giocatori potrebbe virare verso scenari imprevedibile. Si sa, tutte le strade portano a Roma. Qualche volta, anche nel basket.