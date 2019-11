Smalling è una delle sorprese di questo inizio di campionato. Il suo ambientamento alla Roma è stato veloce, con risultati più che positivi. La dirigenza giallorossa punta a riscattarlo dal Manchester United ma non sarà semplice.

I Red Devils, per lasciarlo andare, vorrebbero non meno di 20 milioni di euro e non sarebbero disposti a nessuno sconto. Insomma, un investimento importante per la Roma, anche in relazione al Fair Play finanziario.

SPORTAL.IT | 18-11-2019 08:58