Roma, non solo Svilar: Soulé nel mirino degli sceicchi può "salvare" il bilancio. Gasperini gela l’Inter per Wesley

L'argentino piace a diversi club arabi, potrebbe aiutare i giallorossi a trovare la plusvalenza necessaria prima di fine giugno, mentre il tecnico blinda l'esterno olandese

Tante squadre dovranno apportare numerosi correttivi alla propria rosa, per scelta o per necessità economica: la Roma può a ben diritto rientrare in entrambe le categorie, visto che i giallorossi hanno necessità di effettuare una corposa plusvalenza prima della chiusura del bilancio ma allo stesso tempo devono attrezzare la squadra che parteciperà alla prossima Champions League.

Roma, Gasperini vuole tenere i big

bvorrebbe evitare di cedere i big che l’hanno portato in Champions, questo è ormai noto, e manterrebbe volentieri lo stesso reparto difensivo dello scorso anno. Eppure, tra i primi che potrebbero partire, come riportato da Tuttosport, ci sarebbe Svilar, che è entrato in orbita Juventus. Il portiere potrebbe non essere l’unico sacrificato di lusso: il principale indiziato a dire addio è Matias Soulé che ha tanto mercato e su cui si sono mossi con forza due club arabi.

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Soulé può “salvare” la Roma

Gasperini ha dato il suo placet, visto che l’argentino ex Juve non ha dato quello che ci si aspettava. Come riportato Alfredo Pedullà, la Roma ha fissato in 35 milioni di euro più bonus la cifra minima da incassare per la sua cessione. Preso due anni fa dalla Juventus per 25 milioni complessivi, a quella cifra premetterebbe alla Roma di realizzare un’importante plusvalenza vitale nei discorsi con la Uefa per il Settlement Agreement dell’annata 2025/2026 se ceduto entro il 30 giugno.

Gli sceicchi vogliono Soulé, via libera da Gasp

Secondo Pedullà le due società sono l’Al-Hilal di Simone Inzaghi e l’Al-Ahli che ha visto protagonista l’ex-Milan Franck Kessie. Ipotesi che non stuzzicano ancora l’argentino che, per dire addio alla Roma, vorrebbe rimanere in Europa e in un top club che giochi la Champions, torneo che ha conquistato sul campo coi giallorossi. Eppure, la ragion di stato potrebbe obbligarlo al sacrificio.

Gasp blinda Wesley, Inter beffata

Al suo posto Gasperini spera nel regalo Greenwood, ma allo stesso modo il tecnico ha messo un paletto ben preciso: Wesley non si tocca. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’esterno olandese era entrato nel mirino dell’Inter dopo l’addio di Dumfries e il passaggio di Palestra al Chelsea. Ma il tecnico è stato molto chiaro con la sua società: Wesley non si tocca.