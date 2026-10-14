Roma, nuova opera di Harry Greb per la partita di Champions contro il Real Madrid

In vista dell’incontro di Champions League tra Roma e Real Madrid, lo street artist Harry Greb ha voluto omaggiare i due Mister. “Ho approfittato del ritorno di Mourinho per dare seguito all’opera fatta nel maggio 2021 e diventata celebre (Mourinho sulla vespa), l’ho rappresentato ironicamente seduto sulla panchina della Roma – spiega l’artista – e c’è Gasperini che in modo altrettanto ironico gli dice di alzarsi e di andare a sedersi sullo SpecialOne – aggiunge Harry Greb – Era un modo per esorcizzare e sdrammatizzare il clima pre partita che nella Capitale si fa sempre sentire e per rendere omaggio – conclude l’artista – a due grandi Mister”. L’opera prende il titolo da un un verso del primo inno della Roma “Campo Testaccio” con un gioco di parole “I mister Roma chiamò”. Si trova accanto al Testaccio Roma Club. (NPK) (US Harry Greb)