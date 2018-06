Roma, nuovo nome per il dopo-Alisson

Sergio Rico potrebbe essere il profilo ideale per sostituire, in caso di partenza, il brasiliano Alisson alla Roma. Il direttore sportivo dei capitolini, ex Siviglia, Monchi, conosce bene il portiere spagnolo e lo vorrebbe come erede dell'estremo difensore verdeoro a Roma.

Sul taccuino della società della Città Eterna oltre al nome dello spagnolo è sottolineato il quello del portiere di proprietà dell'Udinese Alex Meret. Il 21enne italiano, però, è seguito da vicino anche dal Napoli: ma il club giallorosso ad oggi non è intenzionato a partecipare ad aste, ecco perchè Sergio Rico rappresenta la pista più concreta.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 11:45