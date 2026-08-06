Il talento norvegese non lascerà il Lipsia nonostante il pressing giallorosso. D'Amico accelera per Fofana, sviluppi sul futuro di Pellegrini e Cacciamani

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Neppure il tempo di gioire per l’arrivo di un calciatore importante come Molina che Gasperini è costretto a incassare una brutta notizia. Antonio Nusa, il grande sogno di mercato della Roma, non lascerà il Lipsia e la Bundesliga per due motivi ben precisi, costringendo così i giallorossi a virare con decisione sul piano B che porta in Francia. Intanto si registrano novità importanti sul futuro di Lorenzo Pellegrini e sul talento del Torino Cacciamani.

Roma, Gasperini si arrende: perché Nusa non arriverà

Dopo il Mondiale disputato con la Norvegia, il 21enne Nusa, da settimane al centro delle voci di mercato, è uscito allo scoperto sul proprio futuro, chiudendo di fatto le porte a un possibile trasferimento in Serie A. “Non ho mai chiesto di lasciare il Lipsia”, ha dichiarato l’esterno offensivo scandinavo, aggiungendo: “Le voci di mercato ci sono sempre. Ero in vacanza, ma sono qui al Lipsia”.

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Ma c’è anche un’altra ragione che rende l’operazione praticamente impossibile. Il club tedesco, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi della sua stella, neppure davanti a un’offerta da 60 milioni di euro. Proprio in queste ore, infatti, si sta definendo il clamoroso trasferimento del giovane talento ivoriano Yan Diomandé al Real Madrid. Per intenderci, si tratta dell’acquisto più costoso nella storia dei blancos: un’operazione da 115 milioni di euro che, grazie ai bonus, potrebbe arrivare fino a 140 milioni. Una cessione di queste proporzioni esclude di fatto la possibilità che il Lipsia si privi anche di Nusa nella stessa finestra di mercato.

Sfumato Nusa resta solo il piano B: tutto su Fofana

La Roma sta facendo di tutto per accontentare Gasperini, ma la ricerca di un esterno offensivo di sinistra si sta rivelando più complicata del previsto. Dopo le delusioni legate a Greenwood e Summerville, che hanno preferito rispettivamente Fenerbahce e Al Hilal, arriva anche la doccia fredda Nusa.

A questo punto il ds Tony D’Amico è pronto a spostare il mirino sulla Ligue 1 e, più precisamente, sul Lione, dove gioca il belga Malick Fofana. Il classe 2005 viene spesso accostato al connazionale Doku per caratteristiche tecniche e capacità nell’uno contro uno, anche se finora ha mostrato una maggiore discontinuità. Il talento non si discute, mentre qualche perplessità riguarda la sua storia clinica, segnata da diversi problemi fisici. Per strapparlo al Lione servono circa 35 milioni di euro.

Novità su Pellegrini e Cacciamani: gli sviluppi

Si va delineando anche il futuro di Lorenzo Pellegrini, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno. Accostato a Juventus, Inter e Napoli, il centrocampista è pronto a firmare un contratto di un solo anno pur di restare nella squadra del cuore.

Nel frattempo continua il pressing della Roma per Alessio Cacciamani, 19enne esterno reduce da un’ottima stagione in prestito alla Juve Stabia e di proprietà del Torino. Secondo Il Messaggero, Cairo valuta il classe 2007 di Jesi 15 milioni di euro, mentre l’offerta giallorossa è ferma a 8 milioni più 2 di bonus. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni.