Roma-N'Zonzi, si fa dura

Si è ribloccata la trattativa per il trasferimento di N'Zonzi alla Roma. Il centrocampista francese di origini congolesi vuole giocare nella Città Eterna, ma i giallorossi non riescono ad accordarsi con il Siviglia.

Il ds dei capitolini Monchi ha fissato un budget massimo di 25 milioni per il cartellino e di 3 netti al calciatore, e non rilancerà l'offerta, mentre gli andalusi pretendono il pagamento dei 35 milioni di euro della clausola. Lo riporta il Messaggero. A meno di sorprese, è in arrivo una definitiva fumata nera.

SPORTAL.IT | 12-08-2018 12:20