Roma, Pallotta alza la voce: "Da Friedkin offerta non accettabile"

Clima sempre più difficile intorno alla Roma e alla possibile cessione del club a Dan Friedkin. Ad ammetterlo è James Pallotta in persona, attraverso parole dai toni molto duri in un'intervista concessa al sito ufficiale del club. "L'ultima offerta semi-concreta che abbiamo ricevuto, sulla quale dei dettagli sembrano essere trapelati da alcuni dei loro avvocati o banchieri, non era minimamente accettabile", ha infatti spiegato.

"Il gruppo Friedkin si è avvicinato a noi lo scorso autunno e verso la fine dell'anno stavamo iniziando a trovare un accordo. Abbiamo approfondito i dettagli, nei quali spesso si nascondono le difficoltà, ma dopo le modifiche apportate dai loro avvocati e banchieri, l'offerta ha iniziato a trasformarsi in qualcosa di sempre meno appetibile sia per la Roma sia per il nostro gruppo di investitori", ha aggiunto Pallotta.

"Non sono sicuro che le persone capiscano come si costruisce un accordo del genere, ma non funziona con il seller-financing – ha quindi affermato il patron giallorosso, entrando nel cuore della vicenda -. In fin dei conti, se voglio comprare una casa non mi aspetto che il venditore riduca il prezzo richiesto inizialmente per coprire i costi di tutte le ristrutturazioni che ho in mente di fare. Non è così che funziona".

La partita comunque non appare definitivamente chiusa: "Se il gruppo Friedkin avesse i soldi e volesse parlare ancora e avanzare un'offerta tale da essere ritenuta accettabile da tutti noi per la Roma, lo ascolteremmo. Potrebbero essere i proprietari ideali per la Roma? Forse. Non lo sappiamo".

E Pallotta rivendica quanto fatto fin qui per la società: "Abbiamo investito oltre 400 milioni di euro in questo progetto, una cifra considerevole, cercando sempre di fare la cosa giusta per la Roma".

Quindi, un altro affondo: "Non ho preso un centesimo dal club, mai. Abbiamo investito. Anche nelle ultime settimane. Come parte del nostro investimento, abbiamo speso oltre 70 milioni di euro nel progetto dello stadio, che, secondo i miei piani, avrebbe dovuto essere inaugurato adesso".

"Avremmo dovuto giocare in quello stadio la prossima stagione. Forse ci stiamo avvicinando di nuovo, ma quante volte l'ho già detto o sentito? Ma forse, con i recenti sviluppi, siamo vicini all'approvazione "davvero finale", la sua conclusione.

Che somiglia tanto a un auspicio.

