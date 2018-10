Roma, Pallotta dà l'ultimatum a Di Francesco

"Sì, sono ancora disgustato". La Roma fa scena muta in casa contro la Spal, incassa il terzo ko in nove gare di campionato e fa infuriare il presidente James Pallotta. Secondo quanto riportato il Corriere dello Sport, il patron statunitense, stufo di fare brutte figure con squadre ampiamente alla portata, era pronto a mandare la squadra in ritiro ma è stato frenato dal dirigente Baldini, che lo ha convinto a mantenere la calma.

La posizione di Eusebio Di Francesco è però a rischio. I prossimi 4 impegni ravvicinati saranno decisivi per il suo futuro: la doppia sfida con il Cska Mosca e le due trasferte a Napoli e Firenze determineranno la statura dei giallorossi in questa stagione e non dovranno assolutamente essere sbagliati.

Il mister abruzzese dopo la debacle con i ferraresi commenta così il momento dei suoi: "Nel primo tempo avevamo in mano la partita, ero contento, a noi mancava solo la determinazione nel calciare in porta mentre loro prima del rigore non lo hanno mai fatto. Nella ripresa siamo stati troppo frenetici, ero avvelenato perché continuavamo ad andare per vie centrali. Questa cosa mi fa letteralmente incazzare, la Spal in dieci si è stretta e per noi era impossibile entrare così".

Di Francesco non riesce a trattenere la rabbia quando un cronista gli fa una domanda sui moduli: "Troppi moduli usati? Non sai nemmeno quello che stai dicendo, queste sono cavolate. La squadra deve avere la capacità e la forza di reagire, invece alle prime difficoltà non riusciamo a dare il meglio di noi. E una squadra del nostro livello non può permetterselo".

Un problema psicologico: "Quando si preparano le partite non si può sbagliare niente, anche il giorno prima, sono un po’ arrabbiato perché voglio maggior attenzione e applicazione da parte di tutti".

Intanto, una buona notizia: De Rossi e Kolarov sono stati convocati per la sfida di Champions contro il Cska.

21-10-2018