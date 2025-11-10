Roma, Paredes senior "spinge" Dybala verso il Boca Juniors mentre spunta il nome di Zirkzee per gennaio

Il padre dell'ex centrocampista giallorosso torna a parlare dell'amore della Joya per gli Xeneizes, di rinnovo a Trigoria non se ne parla ancora. A gennaio possibile l'arrivo in prestito dell'olandese ex Bologna

La classifica parla chiaro, il campo non mente mai: la Roma è al primo posto assieme all’Inter, i comandamenti di Gasperini iniziano ad entrare nel metabolismo della squadra giallorossa, il tutto nonostante i problemi del reparto offensivo.

Roma, sirene argentine per Dybala

Perché se all’infortunio di Dybala si è aggiunto anche quello di Dovbyk, diventa pressocché inevitabile la diffusione delle voci di mercato legate al reparto offensivo giallorosso. E non tutte faranno piacere ai tifosi giallorossi. Ciclicamente, infatti, tornano in auge le voci di un possibile ritorno della Joya in patria. Prima sembrava che l’argentino dovesse tornare nelle Pampas insieme a Leandro Paredes, poi il numero 21 ha lasciato l’ex compagno da solo nella trasvolata oceanica di ritorno verso casa. Ma l’appuntamento potrebbe essere soltanto rimandato, almeno stando a quanto afferma Daniel Paredes, padre dell’ex centrocampista giallorosso.

Dybala, parla Paredes senior

“So che Paulo vuole venire al Boca Juniors. Ha il Boca nel cuore e vuole venire. Ho sentito una conversazione tra loro e Paulo disse che sarebbe venuto – ha dichiarato il papà di Paredes a Cadena Xeneize nel post partita del Superclassico vinto contro il River Plate alla Bombonera. – Verrà e giocherà insieme a Leandro. La figlia di Dybala sarà tifosa del Boca e lo vedrà giocare alla Bombonera”. Parole plausibili anche se non necessariamente veritiere, fatto sta che la fragilità fisica del numero 21 potrebbe rappresentare un enorme ostacolo sulla via del rinnovo con la Roma.

Roma-Dybala, futuro in bilico

Dybala ha rinnovato automaticamente il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026, prolungando di un anno il primo accordo triennale dal 2022 al 2025. Ci sono diversi elementi che rendono il futuro non automatico, primo fra tutti il suo continuo incappare in problemi muscolari. La sua condizione fisica è infatti una delle preoccupazioni principali per la società, come d’altronde testimonia il periodo attuale. Inoltre, Dybala percepisce un ingaggio di circa 8 milioni netti+bonus, il che lo rende il giocatore più pagato della rosa giallorossa.

Dybala, i nodi da sciogliere per il rinnovo

Tutti elementi che inducono a pensare: il rinnovo di Dybala non sarebbe al primo posto fra le priorità della società, e d’altronde non sono ancora partite trattative ufficiali (o almeno non in modo avanzato) per il rinnovo, anche se il tema è sul tavolo sebbene non certo alle cifre attuali. Nel frattempo, visti gli infortuni occorsi agli attaccanti giallorossi, inevitabilmente urgeranno rinforzi sul mercato di gennaio.

Roma, a gennaio ipotesi Zirkzee

Il nome che è spuntato nelle ultime ore è quello di Joshua Zirkzee, che al Manchester United non sta trovando spazio costante, complice la forte concorrenza nel reparto offensivo. Zirkzee vanta un’importante esperienza in Serie A col Bologna: è considerato un “9 moderno”, che ben si adatterebbe al gioco di Gasperini, e il ritorno in Italia è una opzione che lui accoglierebbe, sia per motivi sportivi che probabilmente anche per non perdere il Mondiale 2026. La Roma starebbe ipotizzando un prestito con lo United, piuttosto che un acquisto definitivo. Questo consentirebbe di contenere immediatamente l’impatto economico, per ragionarci su poi in estate.