Roma parla Pastore: "Sto bene, non vedo l'ora di tornare"

E’ passato un anno dall’ultima apparizione ufficiale con la maglia giallorossa di Javier Pastore. Era un lontano Parma-Roma, poi solo brutte notizie e un calvario che sembra poter essere finito. L’operazione all’anca non è stata una passeggiata. Prima l’intervento chirurgico a Barcellona, poi il recupero a Madrid, oggi finalmente il talentuoso centrocampista della Roma è tornato nella capitale per riassaporare l’atmosfera di Trigoria.

Intervistato da Forzaroma.info, Pastore afferma che ha grande voglia di tornare e mettersi a disposizione del mister e dei compagni. In questi mesi, lontano anche dalla sua famiglia, ha potuto seguire i giallorossi soltanto dalla televisione e adesso farà di tutto per tornare in campo il prima possibile.

Il primo passo dell’argentino verso il recupero è iniziato: la speranza dello staff giallorosso è di poterlo rendere abile e arruolato per l’inizio del 2021.

OMNISPORT | 01-12-2020 11:30