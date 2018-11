Roma: passi avanti per Mancini

La Roma fa sul serio per Gianluca Mancini.

Con la partenza di Mattia Caldara e l’attuale infortunio di Andrea Masiello, il difensore classe ‘96 dell’Atalanta si è fatto subito trovare pronto, regalando buone prestazioni e addirittura tre reti in tre partite consecutive contro Parma, Bologna e Inter.

La volontà dei giallorossi sarebbe quella di trovare un accordo con i bergamaschi già a gennaio. Mancini non si trasferirebbe immediatamente nella Capitale, ma chiuderebbe la stagione con la maglia nerazzurra per poi aggregarsi con il gruppo di Eusebio Di Francesco a partire dal prossimo giugno. Monchi dovrà, però, agire in fretta perché Inter, Arsenal e Borussia Dortmund potrebbero farsi avanti nelle prossime settimane.

