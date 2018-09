Roma, patto Di Francesco-Monchi

La Roma è in grande difficoltà in questo inizio di stagione. Di Francesco, a causa delle deludenti prestazioni dei giallorossi, pare a rischio esonero. Monchi starebbe facendo di tutto per confermare l'attuale tecnico. Ci sarebbe una sorta di patto tra l'allenatore e il direttore sportivo. Se dovesse cadere Di Francesco, anche Monchi lo seguirebbe.

Intanto si fanno i primi nomi dei possibili sostituti di Di Francesco. Paulo Sousa sarebbe già stato contattato. Molto dipenderà dall'esito delle prossime tre gare, rispettivamente, con Frosinone, Lazio ed Empoli.

SPORTAL.IT | 25-09-2018 08:50