Roma, Paulo Sousa insidia Di Francesco

La panchina di Eusebio Di Francesco è tornata in discussione dopo la pesante sconfitta per 3-0 nel derby contro la Lazio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport l'ombra di Paulo Sousa incombe sull'allenatore giallorosso: sabato in tribuna durante la stracittadina c'era anche il mister portoghese, che ha da breve terminato la sua avventura cinese.



Di Francesco si gioca il suo futuro allo stadio Do Dragao in Champions League contro il Porto: se la Roma dovesse essere eliminata, il suo destino sarebbe segnato.

SPORTAL.IT | 04-03-2019 13:20