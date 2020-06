Roma-Pedro, accordo ad un passo

In attesa di novità sul fronte societario, la Roma sta per piazzare un colpo di mercato importante. Pedro, in uscita dal Chelsea, sarebbe ormai ad un passo dal firmare con la Roma. La fumata bianca sarebbe vicinissima.

Si vocifera di un accordo biennale a circa tre milioni di euro a stagione. L'arrivo di Pedro, classe 1987, dovrebbe portare alla cessione di uno tra Kluivert e Under. Se dovessero arrivare le offerte giuste, potrebbero partire anche entrambi.

SPORTAL.IT | 17-06-2020 09:24